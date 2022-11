Sikkut: 1200-eurose palga saavutamiseks peab riik toetama ettevõtteid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et sotside lubatud 1200-eurose miinimumpalga saavutamiseks tuleks toetada ettevõtteid, et nad suudaksid sellist palka maksta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisloosung riigikogu valimistel on "Palgad peavad tõusma" ja erakond lubab 1200-eurost miinimumpalka. Sikkut rääkis, et palgateema on Sotsiaaldemokraatide jaoks keskne teema.

"Toetustega me ei hoia ei inimesi elus ega majandust püsti. Nii, et tegelikult palk, inimese igakuine sissetulek on see, mis peab talle äraelamise tagama. Ja kui me ei ole seni sellest riigina aru saanud, siis on küll väga kahju," rääkis Sikkut.

"Liikumine peab olema astmeline. 1. jaanuarist aastal 2024 me seda muutust ei tee. Üleminek on samm-sammuline. Ja ettevõtetele tuleb anda ka kohanemisvõimalus," kirjeldas Sikkut 1200-eurosele miinimumpalgale ülemineku protsessi.

"Tootlikkuse tõus on see, mille läbi saab kõrgemat palka maksta," sõnas Sikkut.

Ettevõtete tootlikkuse tõusu peaks aga Sikkuti sõnul tagama riik, kas innovatsioonitoetuste või mingit muude üleminekutoetustega.