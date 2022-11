Sotsid panustavad valimiskampaanias palgatõusule ja maksumuudatustele

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles täna volikogu seminaril peetud kõnes, et eesolevate riigikogu valimiste põhiteema on inimeste palgad ja elujärg. Läänemets rõhutas ka maksusüsteemi muutmise vajadust näiteks astmelise tulumaksu sisse viimise näol.

Läänemets märkis, et Sotsiaaldemokraadid küsivad riigikogu valimistel mandaati selleks, et järgnevatel aastatel suureneks palgad, eelkõige madalamad palgad, vähemalt 400 eurot kuus. "Et mitte ühegi täiskohaga töötava inimese kuine tööpanus ei oleks vähem väärt kui 1200 eurot. Õiglane palk on iseenesestmõistetav inimväärikus ja õiglane vastus tohutule hinnatõusule," ütles Läänemets.

Sotside üks põhilisi valimisloosungeid riigikogu valimistel saab olema "Palgad peavad tõusma".

Läänemets ütles ERR-ile, et muuta tuleks tema sõnul ajale jalju jäänud maksusüsteemi ja kõige olulisem selle juures on miinimumpalga tõus ning selle tulumaksust vabastamine. "Et seda oleks võimalik teha, siis me tänase tulumaksu süsteemi tahaksime muuta normaalseks kolme kuni nelja astmeliseks süsteemiks," lausus Läänemets.

Läänemets nimetas seda progresseeruvaks tulumaksuks, ehk sisuliselt astmeliseks tulumaksuks.

Läänemets kutsus üles solidaarsusele

"Tuleb olla solidaarne niisamuti nagu läänemaailm on solidaarne Ukraina ja ukrainlastega. Oma riigi ja rahva heaks maksude maksmine ei ole karistus, see on privileeg ja tõeliselt rahvuslik ning patriootlik tegu," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul on praegu käimas kaks sõda - üks neist Ukrainas ning teine Eestis. "Sõda käib jõhkra hinnatõusu, ettevõtete laostumise ja perede vaesumise vastu. Me ei tohi kaotada kumbagi sõda," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on Ukraina saavutanud paljude jaoks uskumatu edu ainult tänu rahvusvahelisele solidaarsusele. "Ka Eesti inimeste parema elujärje võti on solidaarsus, kuid sotsiaaldemokraadid ei ole mitte ainult idealistid, vaid ka realistid. Saame aru, et praegune toimetulekukriis Eestis ei pruugi olla lühiajaline - tohutu hinnatõus on pannud raja maha rasketeks aegadeks, ent see kõik välditav ja suund muudetav," sõnas ta.

Läänemets ütles, et seni aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi ei suuda tagada Eesti rahvusriigi, keskkonna ega kohaliku ettevõtluse kestmist. "Reformierakonna jutustatud vabaturg ja reeglite vähesus on probleeme ainult võimendanud, mitte neid lahendanud. Selle tulemusena on kaotajaid järjest rohkem kui võitjaid," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul on sotsidel koostamisel oleva valimisprogrammi keskmes ka haridus- ja töö- ning regionaalpoliitika.

Sel nädalavahetusel on Jõgevamaal kahepäevasel seminaril koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu, mis keskendub eesolevatele riigikogu valimistele ning päevapoliitilisele olukorrale.

Volikogul osalevad kõik sotsiaaldemokraatide ministrid ning üle Eesti tuli kokku üle saja sotsiaaldemokraadi.