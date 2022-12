Linnuvaatleja: aialinde tuleb toita mitmekesiselt ja vastavalt ilmale

Linnuvaatleja Marko Valker ütles "Aktuaalsele kaamerale", et aialindudele ei tohi anda maitsestatud toiduaineid ja valmistoitu. Sobivad on aga näiteks erinevad seemned ja maitsestamata pekk.

Välja pandud kraam võiks olla mitmekesine. "Ühelt poolt on see meile endale kasulik, et me näeme rohkem erinevat liiki linde. Teine on ka see, et kui me söödame talv läbi linde kogu aeg ühesuguse toiduga, siis samamoodi nagu inimese puhul, ei ole liiga ühekülgne toit lindudele hea," selgitas Valker.

Tema sõnul tuleks toidumaja täita varahommikul, mil lindude energiavajadus on pärast külma ööd kõige suurem. Toitmist alustades on tähtis teha seda järjepidevalt kevadeni, aga toidu hulk peaks vastama sellele, milline tuleb talv.

"Et mitte teha linde endast sõltuvaks, siis tasub toidukogust reguleerida. Kui on külm ja käre ilm ja eriti kui on nüüd olnud sula ja külm vaheldumisi ehk kõikvõimalikud pungad ja puukoor on ära jäätunud ja lindudel on raskem toitu leida, siis selliste ilmadega tasub toitu panna rohkem. Eriti kevade poole, kui ilmad lähevad soojemaks, siis tasub söötmist järk-järgult vähendada. On hästi tähtis, et me ei tee neid linde täielikult endast sõltuvaks, vaid lindude toitmise mõte on ikkagi see, et linnud saaksid paremini hakkama," selgitas Valker.

Ta ütles, et kuna toidulaudade juures koguneb linde arvukamalt kui looduses, siis peab omanik toidulauda regulaarselt puhastama, et vältida suleliste seas haiguste levikut.