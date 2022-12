Eesti ja USA allkirjastasid HIMARS raketisüsteemide lepingu

Üle 200 miljoni dollari suuruse lepinguga soetab Eesti kuus mitmikraketisüsteemi. Tehingu hulgas on ka laskemoon, sidelahendused ja väljaõpe.

"Tegelikult õpetatakse kogu meie isikkoosseis, instruktorite ja tehnilise personali tasemel, välja juba enne tarneid ja kui tarned tulevad, siis põhimõtteliselt oleme valmis ja võimelised selle süsteemi kohe kasutusele võtma," rääkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Väljaõpet teevad Lipu sõnul ameeriklased. Lisaks Eestile ostavad HIMARS-e ka Läti, Leedu, Poola ja Rumeenia. Lipu sõnul aitab see ühtlustada liitlaste väljaõpet ja logistikat. Samuti paraneb märkimisväärselt piirkonna kaitsevõime.

"Kui vaadata selle süsteemi võimekust, siis täna pakutavad raketilahendused lasevad kuni 300 kilomeetrit ja tulevikulahendused juba kuni 500 kilomeetrit, nii et see annab meile juurde väga suures osas tulejõudu ja kaugele ja täppislaskmise tulejõudu," ütles Lipp.

HIMARS-id soetatakse peamiselt USA julgeolekuabist, mis oli tänavu 140,5 miljonit dollarit.

"Ma näen, et ka praeguses kongressis ja järgmises kongressis on väga palju mõistmist sellise lähenemise suhtes. Saadakse aru, et me teeme midagi, mis on oluline selleks, et laiemalt transatlantiline julgeolek tugevneks," ütles Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

Varem on Eesti julgeolekuabi kasutanud suurekaliibrilise laskemoona varude täiendamiseks.