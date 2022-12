Tallinki uus laev My Star teeb esimese liinireisi 13. detsembril

"Laeva My Star kauaoodatud saabumine tähistab Tallinna-Helsingi laevaliini jaoks uue ajastu algust," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Alates 2020. aasta kevadest, mil alustasime oma uue lipulaeva My Star ehitust, on maailm tohutult muutunud, mis tähendas meie jaoks ehituse käigus selliste takistuste ületamist, mida me ei ole eales varem kogenud, kuid me oleme kõik meie ees seisnud väljakutsed vapralt seljatanud ja oleme rõõmsad, et meie kaunis My Star on viimaks valmis saanud ning saame juba alates 13. detsembrist tervitada kõiki reisijaid oma uue laeva pardal. /.../ Oleme tänulikud ka kõigile meie klientidele, kes MyStari saabumist väga kannatlikult on oodanud," ütles Nõgene.

Plaanide kohaselt väljub My Star Soome Rauma laevatehasest reedel, 9. detsembril ja saabub Tallinna Sadama Vanasadama D-terminali laupäeval, 10. detsembril.

MyStari meeskond on ühtekokku 208-liikmeline, mille eesotsas on kolm kaptenit: Vahur Ausmees, Aivar Moorus ja Ain Aksalu.

Laeva maksumus on 247 miljonit eurot, mille katab 196,3 miljoni ulatuses laen pangast KfW IPEX-Bank GmbH. Laeva üleandmisel välja makstavat laenu garanteerib 95 protsendi ulatuses Soome ekspordikrediidiagentuur Finnvera.