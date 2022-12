"Pealtnägija" vale-Vello müsteeriumi lahendus sai kinnitust

Eelmise nädala "Pealtnägijas" oli juttu Tallinnas elavast perekond Malbest, kes teadis rohkem kui pool sajandit, et nende isa ja vaarisa Vello hukkus Teise maailmasõja lõpus Eestis ja maeti Viljandisse, kuni ühtäkki ilmnes, et samade andmetega mees elas veel ligi 50 aastat teise perega Ameerikas.

"Pealtnägija" uuris ajaloolase Fred Pussi abiga välja, et Vello Malbe nime all USA-s elanud ja sealses eestlaste kogukonnas aktiivselt kaasa löönud mees oli tegelikult Valmar Palumäe ning tema poeg elab siiani Ühendriikides. Möödunud saate tarbeks aga poeg Hans-Georg "Pealtnägijaga" suhelda ei soovinud.

Nüüdseks saab aga pilte kõrvutades kindlalt öelda, et mees nimega Valmar Palumäe kaaperdas Vello Malbe identiteedi ja elas sellega teisel pool Atlandit ligi pool sajandit.

Tema tänini elus olev poeg Hans-Georg kinnitas nüüd "Pealtnägijale", et ei teadnud isa tembust ööd ega mütsi. Mida aga tähendab Eestis elavate Malbede jaoks teadmine, et nende vaarisa nime all on Avinurmes maha maetud hoopis teine mees – seda nad alles seedivad.

Vaata "Pealtnägija" lugu kahe Vello Malbe mõistatuse lahendamisest