Evecon rajab Lääneranna valda 70-megavatise päikesepargi

Marek Mägi ja Aivar Mäemetsa taastuvenergiafirma Evecon alustab päikesepargi ehitust 2023. aastal, eesmärgiga asuda täisvõimsusel tootma 2024. aasta alguses.

Lääneranna, Põhja-Sakala ja Järva valla päikeseparkide väljaehitatav koguvõimsus on 100 megavatti ja aastane prognoositav toodang kuni 100 000 megavatt-tundi. Lääneranna vallas asuva projekti suurus on 70 megavatti ja see oleks valmimisel Baltikumi suurim.

"Järgneva kuue aasta jooksul ehitame nii Eestisse kui ka kogu Baltikumi peale 2,5 gigavatti taastuvelektrijaamasid. Plaanis on ehitada nii tuult, päikest kui ka salvestust ning sellega suudame juba katta 540 000 majapidamise energiatarbimise ning pakkuda varustuskindlust ka pärast Venemaa elektrivõrgu desünkroniseerimist," ütles Evecon OÜ juhatuse liige Karl Kull.

Eveconil on päikeseparke koguvõimsusega 40 megavatti, selle tehingu tulemusena kasvab portfell 140 megavatini. Alates 2022. aasta sügisest on Eveconil eri omavalitsustes üle Eesti arendamisel suurusjärgus 1100 megavatti aktiivseid päikesepargi ning 700 megavatti tuuleparkide projekte, mille rajamist planeerib aastatel 2025-2026.

Mirova on jätkusuutlikule investeerimisele pühendunud fond, kuuludes Natixis Investment Managersi gruppi. Mirova eesmärk on investeerida uuendustesse, et viia ellu suure keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga lahendusi. Mirova ja selle sidusettevõtted haldavad 30. septembri 2022 seisuga 25,3 miljardit eurot.