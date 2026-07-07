Arukülas alustas tööd 100-megavatine akupark

Tegemist on Eveconi, Prantsusmaa energiatootja Corsica Sole ja rahvusvahelise investeerimisfondi Mirova ühisettevõtte Baltic Storage Platform teise samalaadse projektiga Eestis. Veebruaris avati Kiisal Hertz 1.

Hertz 2 valmimisega ulatub kahe akupargi koguvõimsus 200 megavati ja salvestusmaht 400 megavatt-tunnini.

Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektri põhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel, sealhulgas pakkuma kiire reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid. Samuti hakkab akupark osalema nii tavapärasel päev-ette kui ka päevasisesel elektriturul.

"Hertz 1 ja Hertz 2 on koos suurim erasektori investeering Eesti energeetikasse – kokku 170 miljonit eurot. See oli julge otsus, mille 2023. aasta lõpus koos prantslastega tegime: investeerimisotsus oli puhtalt vastu turgu, ilma ühegi subsiidiumita," ütles Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

"Hertz 2 käivitumisega on akusalvestuse kompleks nüüd täismahus töös ning aitab Baltikumi elektrisüsteemil hoida sagedust ja alandada hinnatippe," lisas ta.

Evecon märkis pressiteates, et suured akusalvestid mängivad üha suuremat rolli taastuvenergia turule toomisel ja elektrihinna kõikumiste leevendamisel.

"Hertz 2 salvestab elektrit siis, kui turuhinnad on madalad – mis tähendab tavaliselt, et parasjagu toodetakse ohtralt taastuvelektrit – ning annab salvestatud energia võrku tagasi siis, kui hinnad ja nõudlus on kõrged. Nii aitab akupark ühtaegu "kinni püüda" taastuvenergia ülejäägi, mis muidu jääks kasutamata, ja vähendada ekstreemseid hinnahüppeid, mida tarbijad on viimastel aastatel kogenud," teatas ettevõte.

Tallinna lähedal Arukülas asuv Hertz 2 on tehniliselt Hertz 1 koopia. Park põhineb konteinerlahendusel – 54 konteineris on kokku 2328 akumoodulit. Iga konteiner sisaldab akumooduleid koos jahutus-, tulekaitse- ja seiresüsteemidega, moodustades turvalise ja iseseisva üksuse. Projekti koostööpartnerite hulgas oli ka Elering.

Hertz 1 ja Hertz 2 ehitust finantseerisid 85,6 miljoni euro suuruse laenuga Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Edmond de Rothschild Asset Management.