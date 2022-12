Hiina loobub inimesi jälgivast koroonarakendusest

Hiina võimud teatasid, et riik lõpetab esmaspäeval inimeste asukohta jälgiva mobiilrakenduse kasutamise. Rakendus kogus andmeid inimeste liikumise kohta, kommunistlik partei tahtis nii piirata koroonaviiruse levikut.

Hiina võimud võtsid koroonarakenduse kasutusele juba 2020. aastal. Rakendus kasutas kolme telekommunikatsioonifirma andmeid, et teha kindlaks, kas inimesed on viibinud piirkonnas, kus viirus levib kiiresti, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina võimud teatasid esmaspäeval, et lülitab rakenduse võrgust välja. Peking leevendab riigis piiranguid, kuna hiljuti puhkesid riigis kompartei koroonapoliitika-vastased protestid. Karm koroonapoliitika piirab riigis ka majanduse arengut.

Ametlike andmete kohaselt suudavad võimud praegu viiruse levikut kontrollida. Hiinlased helistavad aga üha rohkem kiirabisse. Apteekides on puudus ravimitest ja haiglates venivad järjekorrad pikemaks, teatas The Wall Street Journal.

Hiinas on paljud vanemad inimesed endiselt vaktsineerimata. Peking aga ei taha lääneriikidest osta kaasaegseid mRNA vaktsiine.