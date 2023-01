Prantsusmaa kutsub EL-i riike Hiinast saabujaid koroona suhtes testima

Hiinas on viimasel ajal koroonaga nakatumine taas kiiresti kasvanud, vahendas Reuters.

Prantsusmaa nõuab alates 1. jaanuarist, et Hiinast tulevatel reisijatel oleks vähem kui 48 tundi enne reisimist tehtud negatiivne koroonatest ning lisaks testitakse Prantsusmaal saabujaid juhuslikult.

Prantsusmaa terviseminister François Braun ütles, et Pariis soovib sellise metoodika rakendamist kogu Euroopa Liidus. Transpordiminister Clement Beaune'i sõnul tuleb seda teemat kogu Euroopa Liidus koordineerida, et vältida võimalust, et inimesed saabuvad Hiinast mõnda liidu riiki, kus neilt koroonatesti ei nõuta, ning liiguvad sealt edasi Prantsusmaale.

Euroopa Liidu riikidest nõuavad peale Prantsusmaa Hiina reisijatelt negatiivset koroonatesti tulemust ka Itaalia ja Hispaania.

Euroopa Liidu riigid arutasid eelmisel nädalal seda küsimust, kuid üksmeelele ei jõudnud. Arutelud jätkuvad algaval nädalal.

Hiina leevendas detsembris karme koroonapiiranguid.