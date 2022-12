Harri Tiido: lõpmatutest maailmalõpu ennustustest

Aasta lõpu eel on Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on vaatluse all maailma lõpp. Esimese dokumenteeritud maailmalõpu ennustuse leiab kivitahvlilt, mis on paigutatav umbes aastasse 2800 enne meie aega, märgib Tiido.

Kui tavameedias, sotsiaalmeedias või raamatukauplustes ringi vaadata, siis torkab silma ennustajate, ettekuulutajate, selgeltnägijate, nõidade ja teab veel kelle toodangu rohkus. Kui on nii suur pakkumine, siis peab järelikult olema ka nõudlus. Ettekuulutusi ja selgeltnägemisi toidavad inimese soovid ja hirmud. Hirmude seas ka olemise võimaliku lõpu hirm.

Läbi aegade on hirm kõige lõpu ees sünnitanud arvutuid ennustusi selle saabumisest. Eks need ole olnud eri vormides, näiteks jumalate vihavalang inimese pattude pärast või mõni muu kujutlusvõime vili. Jutt on seega maailmalõpu ennustustest, mis siiani köidavad inimeste meeli.

Kui Hollywoodi toodangut vaadata, siis leiab sealt massiliselt Aegade Lõpu teema käsitlemist kõigis värvides ja variatsioonides. Paljud neist tuginevad iidsetele müütidele, nagu näiteks Põhjala Ragnarök, lugu Noast ja suurest uputusest või piiblilood ilmalõpust ja Kristuse teisest tulemisest.

Kui ajas kaugele tagasi minna, siis esimese dokumenteeritud maailmalõpu ennustuse leiab kivitahvlilt, mis on paigutatav umbes aastasse 2800 enne meie aega. Leiupaik oli Assüüria, võimas Mesopotaamia kultuur, mis püsis umbes kaks aastatuhandet. Ennustuse kohaselt olnud lõpp juba lähedal, kuna maailm oli aeglaselt mandumas paheliseks ühiskonnaks, mis viib lõpuks hävinguni. Sarnaselt kõigile hilisematele ennustustele jäi seegi täitumata, muidu ei oleks mina kirjutamas ega teie lugemas.

Põhjala mütoloogiline Ragnarök kujutas endast seeriat apokalüptilisi sündmusi, mis määravadki maailma lõpu, kus külma ja tule hiiglased võitlevad viimses lahingus jumalate vastu. Ja see lahing hävitab lõpuks planeedi, ujutades selle üle. Kuid legendi järgi tõuseb maailm taas, allesjäänud ja tagasipöörduvad jumalad kohtuvad ning kaks imekombel ellujäänud inimolevust täidavad taas maa lastega, kui nii võib öelda.

Kristuse teine tulemine tähistab aga usku, et ühel päeval peab inimkond kõigi oma pattude eest vastust kandma ning Kristus võitleb anti-Kristuse, Saatana ja valeprohvetiga piibelliku viimsepäeva jõukatsumises. Apokalüpsise ajal ratsutavad aga ringi neli ratsurit, Sõda, Nälg, Katk ja Surm. See võitlus Saatanaga on ju ka praegu Ukraina sõja kontekstis päevakorral.

Nimelt Venemaal, kus Dmitri Medvedevi deliiriumis aju sünnitas Twitterisse teksti võitlusest Saatana, Iblise ja Lutsiferi vastu Ukrainas ehk selle maa desataniseerimise… Täpsustamata jäi selles säutsus küll nelja ratsaniku olemus.

Kuid ennustuste ajaloos meie ajale lähemale tulles leiame aasta 1000, mis kohe iseenesest pidi ilmalõpu ennustusi tootma. Paljudel on ehk meeles aasta 2000 lugu, kus arvati kogu datamaailma kokku varisevat. Et kaks nulli saaks loetud kui 1900 ja viga tasalülitaks kogu tehnoloogia ning põhjustaks tohutut hävingut. Mõlemad ümmargused tähtajad möödusid siiski õnnelikult.

Paavst Innocentius III, kelle tuntuim traktaat "Inimolu viletsusest" on ka eestindatud, kasutas apokalüptilist teoloogiat viienda ristisõja vallandamiseks. Ta määratles islami tõusu kui antikristuse valitsemise ja leidis, et selle purustamine viib inimkonna Kristuse teise tulemiseni. Ennustatud aasta oli 1284 ja kuigi ristisõdalaste riigikesed langesid moslemite kätte, jäi ülejäänud maailm siiski puutumata.

"Mainitud päeval tibutas siiski vihma ja rahvas ründas Iggleheimi laeva, et pääsu otsida."

Aastal 1499 arvutas Saksa matemaatik ja astronoom Johannes Stöffer välja, et 20. veebruaril 1524 tabab maailma suur uputus. Ennustus levis üle Euroopa ja andis ka ärilise tulemuse – paatide ja laevade ehitamine õitses. Saksa krahv von Iggleheim ehitas Reini jõele isegi kolmekorruselise Noa laeva. Ennustatud aasta osutus aga põuaseks. Kuid mainitud päeval tibutas siiski vihma ja rahvas ründas Iggleheimi laeva, et pääsu otsida. Sajad inimesed hukkusid hullunud massi jalge all ja krahv ise loobiti kividega surnuks.

1780. aasta 9. mai hommikul kattus taevas Uus-Inglismaal Ameerikas pimedusega. Tõenäoliselt oli põhjuseks metsatulekahjude suits koos tiheda uduga. Kuid rahvas eeldas halvimat…

Sündmuse kangelaseks tõusis Connecticuti seadusandliku kogu liige Abraham Davenport, kes osales sel päeval istungil. Teised hakkasid hädaolukorrale viidates nõudma arutelu katkestamist, kuid Davenport teatas külma rahuga: "Viimnepäev on kas tulemas või siis mitte. Kui mitte, pole põhjust istungit katkestada. Kui see on tulekul, siis eelistan ma sellele vastu minna seda tööpostil. Tooge küünlad". Hea, kui külma kõhu ja selge mõistusega inimesi leidub, eriti parlamendis.

Veel lähemal meile oli 12. detsember 2012, mis tähistas Mesoameerika Pikaajalise kalendri 5126-aastase tsükli lõppu. See tärmin möödus aga ilma suurema kärata, kes neid vahe-ameerika asju ikka nii väga usub.

Need olid vaid mõned näited ajaloost. Märkida võiks ehk veel Halley komeedi taasilmumist 1910. aastal ja sellega kaasnenud juttu komeedi sabas leiduvast mürgisest gaasist, mis võib Maa peal kõik tappa. Äriliselt taas hea leid, sest rahvas tormas ostma gaasimaske ja käigult leiutatud "komeeditablette".

Ka tehnoloogia areng on saanud oma koosa. Šveitsi ja Prantsusmaa piiril paiknevas kollaideris toimuvaid prootonite kokkupõrkeid arvati tekitavat mikroskoopilisi "musti auke", mis võivad kõik siin ilmas enesesse imeda.

Tänapäeva lõputeooriad pakuvad palju variante. Kliimakatastroofist on palju räägitud ja see väärib kindlasti tähelepanu. Meil on loodust vaja, kuid loodusel meid mitte, nagu ütles üks tark loodusetundja. Lisaks robotite ja tehisintellekti käestminek, pandeemiad, päikesega seotud katastroofid, hiidvulkaanide pursked, tuumasõda, mõne kriitilise elusolendi kadumine looduslikust ahelast, mis viiks elu kadumiseni ja palju muud.

Ajaliselt näikse üks eesootav tärmin olevat aastal 2239. Et Aadama loomisest täituvat siis juudi kalendri järgi 6000 aastat ja aitab küll… Vaat nii on lood.

Viited lugemishuvilistele