Must turg sai Venemaal sanktsioonide tõttu uuesti jalad alla

Augustis sõitis takso Istanbulis asuva hotelli juurde ja sealt väljusid mehed, kes rääkisid vene keelt. Nad võtsid autost välja viis kohvrit, mis olid täis läänes valmistatud kaupasid.

"Loomulikult oli tegu salakaubaga. See vormistati nii, et need oleksid isiklikuks tarbeks," ütles mehi abistanud Stanislav.

Stanislav on musta turu "ekspert", kes aitab venelastel mööda hiilida Moskva-vastastest sanktsioonidest. Lääneriikide firmad lõpetasid Venemaal äritegevuse ja riik toetub nüüd üha rohkem põrandaalusele kaubandusele.

Mõned majandusteadlased prognoosisid kevadel, et Venemaa majandus variseb kiiresti kokku. Seda aga ei juhtunud, nafta hind oli kõrgel tasemel. Selle asemel laguneb Venemaa majandus järk-järgult.

Sanktsioonide mõju on nüüd tunda kogu riigis. Põllumajandusettevõtetel on puudus varuosadest, lennufirmad ei saa enam remontida lennukeid.

"Kui vaadata ravimitööstust, keemiat, masinaehitust, kaevandamist, siis raske on leida Venemaal tööstusharu, mis ei sõltuks impordist vähemalt 50 protsendi ulatuses," ütles Rahvusvahelise finantsinstituudi (IIF) ökonomist Elina Ribakova.

Venemaa tarbijad peavad nüüd kohanema piiratud valikuga ja kehva tootekvaliteediga. Venemaal vohab nüüd jälle salakaubaga kaubitsemine.

"Elu läheb lihtsamaks ja raha jääb vähem kätte. See kestab nii 15-20 aastat, kui Putin ei sure," ütles üks sanktsioonide alla jäänud Vene oligarh.

Varem tõid Venemaale importkaupa ametlikud tarnijad.

"Ma oleksin võinud varem kauba maale tuua, aga keegi poleks seda ostnud. Nüüd ma võin importida palju kaupu. Minu jaoks on see muidugi huvitav aeg, uksed on avatud," ütles Stanislav.

Enamasti ostab Stanislav kaupasid varifirmade kaudu. Seejärel saadab ta kaubad mõnda endisesse Nõukogude Liidu riiki. Venemaa tarnib seetõttu üha rohkem kaupasid Kasahstanist ja Armeeniast.

Üks Kremliga seotud miljardär ütles ajalehele Financial Times, et võimalik kasum salakaubaveo pealt on nii suur, et sanktsioonid ei takista luksuskaupade jõudmist Venemaale.