ERR Brüsselis: EL leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid 23. juulil kokku Venemaa-vastase 21. sanktsioonipaketi põhimõtetes. Sanktsioonid vajavad veel EL-i ministrite ametlikku heakskiitu.

"Läbirääkimised selle paketi üle olid keerulised, kuid me jõudsime kokkuleppele ülejäänud küsimustes, säilitades samal ajal EL-i ühtsuse, nagu oleme teinud ka eelmise 20 paketi puhul," ütles EL-i diplomaat ajakirjanikele.

"Me näeme, mis toimub maailmaturul, kuidas naftahinnad kõiguvad. Nüüd on see külmutatud, on selline lagi umbes 44 dollari juures barrel. Nii see ka jääb üheks aastaks. Sõltumata sellest, mis juhtub Hormuzi väinal või mujal, nii see ka jääb," rääkis Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Kyllike Sillaste-Elling.

Ilma selle sammuta oleks hinnalagi automaatselt koos toornafta maailmaturu hinnaga tõusnud ja Euroopa Komisjoni hinnangul oleks Venemaa teeninud 3,5 miljardit eurot lisatulu. Kuid kreeklaste nõusoleku saamiseks anti neile erand, et nad saaksid enne sõda sõlmitud lepingute alusel jätkata Vene veeldatud maagaasi vedamist.

"Nende alusel nad saavad edasi vedada gaasi Venemaalt kolmandatesse riikidesse. Mitte Euroopa Liitu, vaid kolmandatesse riikidesse," ütles Sillaste-Elling.

Aasta pärast hinnatakse selle erandi vajadus üle. Ka teisi sanktsioonide ettepanekuid lahjendati.

"Me näeme seda igasugustes valdkondades. Näiteks Vene kala piirangute puhul: suurtele kalaimpordiriikidele Saksamaale ja Portugalile see ei meeldinud. Viisapiirangute puhul ei meeldinud see Itaaliale ja Prantsusmaale. Kindlate isikute sanktsioneerimisel oli ettepanek sanktsioneerida Vene õigeusu kirikupea patriarh Kirill. See ei meeldinud Bulgaariale. Kokkuleppele jõudmine muutub järjest raskemaks," nentis Euractivi ajakirjanik Thomas Moller-Nielsen.

Kuigi pole veel täpselt kindel, kuidas seda tehakse, lubasid liikmesriigid siiski piirata Ukraina vastu võidelnud Vene sõdurite ligipääsu Euroopa Liitu.

"Nüüd on võetud kohustus selle teemaga edasi tegelda. Sügisel vaadatakse üle Euroopa Liidu viisaeeskirjad. Neid täiendatakse vastavalt vajadusele," lisas Sillaste-Elling.

Lisaks tulevad uued piirangud Vene pankadele ja sõda toetanud isikutele – päris hambutud uued sanktsioonid pole, kuid ka mitte nii jõulised, kui loodeti pärast seda, kui peamine sanktsioonide vastane Viktor Orbán Ungari peaministritooli kaotas.

"Oleme õppinud, et Euroopa Liidu mured ei ole kunagi olnud seotud vaid Orbániga. Alati on olnud palju teisi peidetud muresid, mis on päevavalgele tulnud, kui Orbánit enam ei ole," märkis Moller-Nielsen.