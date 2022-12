Serbia tahab vähendada sõltuvust Vene gaasist ja muutuda gaasikeskuseks

Balkani poolsaarel paiknev Serbia on otsustanud mitmekesistada enda maagaasi tarnijaid ning on kas rajamas või rajab mitmeid uusi gaasitorusid, mis teda naaberriikidega ühendaks. Serbia on ajalooliselt Venemaa liitlane, kuid riik püüab hoida tasakaalu Euroopa Liidu ning Venemaa vahel.

Serbia valitsus kaalub uute gaasitorude rajamist naaberriikidega, et vähendada enda sõltuvust Vene maagaasist ning muuta Serbia piirkondlikuks gaasitransiidi keskuseks, vahendab Bloomberg.

Serbia on juba rajamas gaasitoru, mis peaks ühendama riigi gaasitaristu Bulgaariaga. Toru Bulgaariasse peaks valmima järgmisel aastal ning see võimaldaks veeldatud maagaasi (LNG) tarneid Kesk-Aasiast läbi Vahemere terminalide.

Serbia kaalub ka gaasitoru rajamist Põhja-Makedooniasse ja võib-olla isegi Albaaniasse, ütles Serbia energia- ja kaevandusminister Dubravka Djedovic.

Bloomberg toob esile, et Serbia püüab hoida tasakaalu sooviga liituda Euroopa Liiduga ning Venemaa suhetega, kes on ajalooliselt on Serbia liitlane. Samal ajal püüab Serbia mitmekesistada enda gaasitarnete pakkujaid. Praegu saab Serbia põhilise osa oma maagaasist Venemaalt, kes tarnib Serbiale pea kogu vajaliku gaasi.

Minister Dubravka Djedovici sõnul kavatseb Serbia investeerida gaasi tarnimisse Aserbaidžaanist ja Serbia ühendamisse LNG-terminalidega Kreekas.

Euroopa Liit maksab kinni poole Serbiat Bulgaariaga ühendava gaasitoru rajamise kuludest. Serbia tahab EL-i toetust ka teiste gaasitorude rajamiseks.

Serbiat Põhja-Makedooniaga ühendav gaasitoru läheks hinnanguliselt maksma 80 miljonit eurot ning see on Djedovici sõnul ettevalmistamise faasis. Albaania gaasitoru valmimine sõltub selle riigi suutlikkusest rajada enda rannikule Aadria mere äärde LNG-terminal.

Minister kinnitas, et kuigi Serbia mitmekesistab enda maagaasi tarnijaid on Serbial jätkuvalt tugevad sidemed Venemaaga. Gazprom müüb Serbiale läbi TurkStream gaasitoru maagaasi alla turuhinna, toob Bloomberg esile.

Gazpromile kuulub lisaks kaude osa Serbia Banatski Dvori gaasihoidlast ning Gazpromi naftaga tegelev tütarettevõte Gazprom Neft haldab Serbia ainsat naftarafineerimise tehast NIS (Naftna Industrija Srbije).

Euroopa Liidu otsus kehtestada Vene naftale impordikeeld on mõjutanud ka Serbia naftarafineerimise tehast ning see on pidanud sestsaadik rafineerima üha enam muud päritolu naftat.