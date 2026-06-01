X!

Serbia kaalub EL-i saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist

Välismaa
Serbia president Aleksandar Vučić (parmal) ja Vene välisminister Sergei Lavrov,
Serbia president Aleksandar Vučić (parmal) ja Vene välisminister Sergei Lavrov, Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Serbia võimud on alustanud arutelusid viisavabaduse kaotamise üle Venemaaga, et eemaldada takistus Euroopa Liiduga ühinemiseks.

"On avaldusi, et kõik see tuleb ära teha 2026. aasta lõpuks. Aga minu teada tuleb see kõik ellu viia kuus kuud enne EL-iga liitumist," ütles Serbia parlamendi diasporaa ja välisserblaste komisjoni juht Dragan Stanojević intervjuus Vene ajalehele Izvestija. Tema sõnul on Belgrad Euroopa Liitu pääsemisest siiski veel kaugel ja viisavabaduse enneaegne kaotamine võib kahjustada riigi majandust, vahendas väljaanne The Moscow Times.

Serbia esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaatriigi staatuse 2012. aastal. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva.

Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrad sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga 2026. aasta lõpuks. 2023. aastal kaotasid Serbia võimud viisavabaduse Kuubaga ja peatasid lennud sellesse riiki. Seejärel kehtestati viisad Katari, Kuveidi, Mongoolia ja Omaani elanikele.

EL suurendas survet Serbiale ka sellega, et nõudis Vene kodanikele väljastatavate elamislubade ja kodakondsuste arvu vähendamist. Stanojevic märkis, et Brüssel nõuab Belgradilt väljastatavate viisade arvu vähendamist 50 protsendi võrra ja ähvardas tühistada viisavabaduse EL-iga, kui see seda ei tee.

Izvestija andmetel nõuab Brüssel ka, et Serbia loobuks otselendudest Venemaale ja gaasilepingust Gazpromiga.

Samal ajal on Euroopa Liidul võimalus Serbiat mõjutada ka liitumiseks vajalikele reformidele antavate toetuste näol. Aprilli lõpus külmutas Brüssel selle programmi raames Serbiale eraldatud 1,5 miljardit eurot toetusi. Kuna praeguseks moodustavad EL-i riigid üle 60 protsenti Serbia väliskaubandusest ning viisanõuete taaskehtestamine kahjustab ettevõtjaid, logistikuid ja tuhandeid Serbia kodanikke, kes töötavad EL-is.

Serbia Eurointegratsioon on viimasel ajal takerdunud, osaliselt Belgradi keeldumise tõttu ühineda Venemaa-vastaste sanktsioonidega ja katkestada suhted Moskvaga. Samal ajal püüab Belgrad distantseeruda oma kuvandist Venemaa liitlasena.

Serbia on deklareerinud oma toetust ukrainlastele. Mullu juunis külastas president Aleksandar Vučić Ukraina sadamalinna Odessat, kinnitades Serbia täielikku toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele. Mai lõpus Prahat külastanud Serbia parlamendi spiiker Ana Brnabić teatas, et Serbia ei pea Venemaad vennasriigiks ja mõistab hukka tema rünnaku Ukrainale. Mais osales Serbia esimest korda NATO-ga peetud ühistel sõjaväeõppustel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times, Dialog.ua

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:46

Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

12:46

Kirjanike liit ja Värske Rõhk korraldavad taas noorte tõlkijate võistluse

12:40

Brent Lepistu: PSG keskväljal on väiksed geeniused koos

12:32

Esimest korda siirdasid arstid inimesele sea maksa ja neerud

12:29

Pildid: festival Headread täitis Tallinna kirjandusega

12:29

Serbia kaalub EL-i saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist

12:20

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

12:15

Raadiouudised (01.06.2026 12:00:00)

11:49

Esmaabikoolitaja: trauma korral on külm esimene abimees

11:39

Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis Uuendatud

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

30.05

Sõja 1557. päev: Krimm peatas bensiini vabamüügi

08:18

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Hegseth: Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta

08:46

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

31.05

Esmaspäeva õhtul kerkib elektrihind pea 400 euroni

ilmateade

loe: sport

12:46

Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

12:40

Brent Lepistu: PSG keskväljal on väiksed geeniused koos

12:20

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

11:39

Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

loe: kultuur

12:46

Kirjanike liit ja Värske Rõhk korraldavad taas noorte tõlkijate võistluse

12:29

Pildid: festival Headread täitis Tallinna kirjandusega

11:33

Eeva Mägi: tihti on piir loomingu ja manipulatsiooni vahel õhkõrn

11:18

Kristjan Üksküla toob koos VHK noorte näitlejatega lavale Moliere'i lühikomöödiad

loe: eeter

11:49

Esmaabikoolitaja: trauma korral on külm esimene abimees

11:33

Eeva Mägi: tihti on piir loomingu ja manipulatsiooni vahel õhkõrn

10:04

Maitsetaimede regulaarne lõikamine teeb taime lopsakamaks

07:39

Samosti asemel hakkab Vikerraadios saadet juhtima Jaagant

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (01.06.2026 09:00:00)

31.05

Uluki-õnnetusi juhtub Eestis rohkem hommikul ja õhtul

31.05

Reedel toimusid Seto pitsi päevad

31.05

Sünnitusjärgne tugi Eestis on killustunud ning vajab perekesksemat lähenemist

31.05

Lõppemas on Eesti fosforiidiuuringute teine etapp, mis määrab edasise suuna

31.05

Päevakaja (31.05.2026 18:00:00)

30.05

Täiskasvanute negatiivne suhtumine kalasse mõjutab ka lapsi

30.05

Tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud

30.05

Meeste tantsupeol osaleb ka politsei- ja piirivalveameti rühm

30.05

Päevakaja (30.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo