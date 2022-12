Katuste lumest puhastajad on Tallinnas ülekoormatud ja kohe appi ei jõua

Ühe tööstushoone katuse lumest puhastamine võib võtta viiel inimesel aega umbes neli päeva. Töömehed telliti koos esimese suurema lumega ja puhastust alustatakse enne jäidet. Järgnevatel päevadel võib lumekoristus muutuda vaevalisemaks.

"Kui enne oli kohev ja pehme lumi, siis seda on tõesti mugav eemaldada, see ei ole nii vaevarikas. Aga kui on koorik peale tekkinud lumele ehk see läheb jäässe, siis lõpuks peab lund lõhkuma sealt lahti," lausus Skyproff tegevjuht Mihkel Nurm.

Jäätumine võib tööaega pikendada poole võrra. Tallinnas pole aga piisavalt ettevõtteid, mis suudaks kõik majad korraga lumest puhtaks teha. Seetõttu peavad paljud elamud lumekoristust veel ootama.

Kai Tuts on majahaldur kokku 17 korterelamus. Tema sõnul ei vasta mitmed lumekoristusettevõtted praegu telefonile ega e-kirjadele.

"Kui helistada ja kui ka kätte saab, siis paljud ütlevad otse välja, et neil ei ole võimekust, neil on kõik masinad, inimesed tööd täis, nad lihtsalt ei jõua. On selliseid, kes küll lubavad, agalubadustest suurt kaugemale ei jõua," ütles Tuts.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhi Aivar Toompere sõnul on jääpurikaid õnneks veel vähe. Lume tõttu ohtlikke maju on aga igas linnaosas, seega tasub olla tähelepanelik ja lume äraveoks kannatust varuda.

"Varasema kogemuse põhjal võin öelda, et tekivad järjekorrad ja päris mitme nädala pikkused, sest kõrgustes iga mees töötada ei tohi ja nad peavad omama vastavat ettevalmistust ja turvavarustust," lausus Toompere.

Tänavu langeb suurem sula just pühade ajale, mistõttu võib lumekoristus aega võtta veelgi kauem.