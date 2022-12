Elukalliduse kasv on viinud alla nii autode müügi kui ka hinnad

Kui aasta tagasi rõhus automüüki kiibikriis ja koroona, siis praegu vähendab automüüki elukalliduse kasv. Samas on autode hinnad langenud ja võivad veel langeda.

Automüük on languses. Swedbank ütleb, et näiteks autoliisingute taotluste maht on märgatavalt kahanenud.

"Taotluste mahud tõesti on pisut vähenenud. Ütleme kuskil veerandi, kuskil 25-30 protsenti, aga samas kui on vajadust, siis tegelikult ikkagi sõidukeid ostetakse, liisitakse, turg ei ole surnud," ütles Swedbanki liisingujuht Karin Saar.

Automüüja Viking Motors ütleb, et kui ühelt poolt kiibikriis on lahenemas, on tarbijad ostuotsuseid edasi lükkamas.

"Uute autode turul on langus, seda kindlasti põhjustab natukene ka jõulumeeleolu, kus inimesed keskenduvad praegu jõulupidudele, aga on ka ostuotsuseid, mis on kevadesse edasi lükatud. Vaatavad mis tarbijale kütte hinnad, gaasi hinnad teevad. Siis kevadel võtta otsus vastu, kas vahetada oma auto välja, või mitte," rääkis Viking Motorsi tegevjuht Raimo Koppel.

Ka kasutatud autode müüki on tabanud langus. "Auto paraku on eluaseme järel teine suurem väljaminek ja eks siis selle arvelt neid otsuseid tehakse. Kõige pealt on vaja ära elada," ütles Mobile.ee juht Silver Havamaa.

Kui veel aasta tagasi võis kasutatud auto maksta rohkem kui uus, siis enam nii ei ole.

"Valdavalt see mull on lõhki läinud. See ei olnudki normaalne turuolukord, kus kasutatud auto maksis rohkem, või kui inimene oli ostnud uue, sõitnud sellega kaks-kolm aastat ja saanud selle eest sama palju või rohkem," rääkis Havamaa.

Ka uute autode hinnad on languses. Kui kiibikriisi ajal tellitud laoautodele on juba ulatuslikud hinnasoodustused, siis kevadel on edasist sula oodata.

"Ma arvan, et need odavmüügid on täna juba käes. Ilmselt tuleb jaanuaris neid, nagu igal aastal suured kampaaniad, tuleb kindlasti jaanuaris," ütles Koppel.