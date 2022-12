Pärnu lennuväli saab aasta lõpuks suure lennukiangaari

Angaari ehitamisega tehti algust juba suvel ja nagu ehitajad kujundlikult ütlesid, on see nii suur, et lennuk peab tuppa mahtuma. Oktoobris oli hoone juba püsti. Angaar ongi Pärnu lennuvälja kõrgeim ehitis, isegi terminalihoone koos lennujuhtimistorniga on madalam.

Kui juunis tööle asuti, oli kõige keerulisem see, et nelja meetri sügavusest tuli paarikümnesentimeetrine turbakiht välja kaevata.

"Me kaevasime nelja meetri sügavuselt pinnase välja ja täitsime liivaga, see võib-olla oli mahukam ja keerulisem töö. Küljed on 42 korda 42, kõrgus on 18 meetrit ümmarguselt. Igavene pirakas ikka," ütles Eviko Ehituse objektijuht Kaido Kuusk.

Angaar peaks valmima aasta lõpuks. "Eks meil jäävad mingid vaegtööd kindlasti, näiteks haljastust praegu ei tee. Aga suures osas jah, tahaks aasta lõpuks saada valmis," lausus Kuusk.

1600-ruutmeetrise angaari ehitamine läheb maksma 2,4 miljonit eurot, sellest osa on sihtfinantseering ja osa Tallinna lennujaama omavahendid.

"Me oleme ise arvestanud, et sinna sisse võiks mahtuda sellised lennukid nagu Boeing 737 või Airbus 320. Nii et päris suured. Ma arvan, et regionaalse arengu mõistes on see väga oluline, sest see aitab elavdada seda piirkonda. Kui küsida, kellele see võiks minna, siis loomulikult me eelistame lennundusega seotud ettevõtteid, on see näiteks mõni lennuki hooldusfirma või garažeerimisega või miks mitte ka lennukaubandusega seotud. Neid võimalusi on hästi palju," rääkis Tallinna lennujaama ärijuht Kaimo Sirak.

Sirak ütles, et nad on investeeringu põhjalikult läbi arutanud ja loomulikult peab see end tulevikus ära tasuma, muidu poleks seda ette võetud.