Koeru õpilased kasvatavad kooli nutikasvuhoones salatit

Koeru Keskkool ostis nutika kasvuhoone selleks, et loodusainete õpetamisele uut hoogu anda. Raha saadi keskkonnainvesteeringute keskuselt, õpilastele jagavad nõu taimekasvatuse instituudi teadurid ja agronoomid. Esimesena pandi kasvama hernes, päevalill, rukola ja redis.

"Seemned külvatakse linamatile, toitained ja vesi tulevad siis juba automaatselt. See on uus põnev teadmine, kuidas toitu on võimalik kasvatada ka ilma mullata," rääkis õpetaja ja ringijuht Anne Muhk.

Juba mõni minut pärast seda, kui 9. klassi õpilased Eneli ja Kevin mahedalt kasvanud salati pealsed kokku kogusid, jõudsid need laste toidulauale.

Laste arvates oli salat maitsev ning kuigi ka kodus pakutakse rohelist salatit, peetakse koolis kasvatatud salatit heaks ja tervislikuks.

"Kindlasti see motiveerib neid palju rohkem maitsma, sest nad iga päevaga ise näevad, kuidas see roheline kõik kasvab ja seda usalduslikum on laste suhe toiduga," rääkis koolisöökla juhataja Eveli Lipping.

Koostöö taimekasvatuse instituudiga jätkub. Juba veebruari lõpus külvatakse koolimaja katusel asuvasse suurde kasvuhoonesse redist ja salateid. Mulda pannakase ka mitu sorti kartuleid, et võrrelda, kumb kasvuhoone annab parema saagi.

"Kuna meie õpilased käivad regulaarselt teadlastega koostööd tegemas, siis tekkis mõte, et saaks teha katseid, õpetada õpilastele taimekasvatuse põhitõdesid. Ja kõige suurem unistus on see, et ehk kasvatame mõne teadlase tuleviku jaoks," rääkis direktor Jaan Kabin.