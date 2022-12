Sillamäe loobub enam kui 30 aastat kehtinud jäätmeveosüsteemist

Sillamäe olmejäätmete kogumise süsteem on Eesti linnade seas ainulaadne. Prügikonteinereid Sillamäel pole, nende asemel kasutavad elanikud kotiteenust, mis tähendab, et iga elanik toob oma prügi otse prügiautosse.

Sillamäelased on enam kui 30 aasta vanuse jäätmekäitlussüsteemi üle uhked ja nimetavad seda unikaalseks. Kuid tuleva aasta sügisel peab ka Sillamäe prügikonteinerid kasutusele võtma, sest muidu oleks väga keeruline biojäätmeid eraldi koguma hakata, nagu jäätmeseadus seda nõuab.

Abilinnapea Aleksei Stepanovi sõnul on sellisel juhul mõttekas kogu jäätmekäitlus konteineritele üle viia. Eesmärk on täita seadust, kindlustada jäätmete sortimine ja sellele lisandub ka mugavus.

Sillamäe volikogu kinnitas uue jäätmehoolduseeskirja ja konteinersüsteemile ülemineku neljapäeval.

Volinike otsusega pole rahul see osa elanikke, kelle hinnangul hakkavad konteinerid linnapilti risustama.

MTÜ Rakendusökoloogia keskus juhataja Marina Janssen ütles, et Sillamäe saab hoovidesse üle poole tuhande konteineri, mida seal varem kunagi polnud. "Eriti puudutab see ajaloolist miljööväärtuslikku linnaosa. Konteinerite juurde hakkavad inimesed, kes pole uue jäätmekäitlussüsteemiga harjunud, kuhjama kotte, kaste, vana mööblit ja vanu riideid, sest Sillamäel pole uuskasutuskeskust, pole kaasaegset jäätmejaama. Kogu ettevalmistustöö on linnavõimul tegemata," lisas ta.

Jansseni sõnul oleks võinud olemasolevat süsteemi moderniseerida ja jäätmeid ka edaspidi autodesse koguda, kuid võtta kasutusele mitme kambriga prügiautod, kuhu saaks eri liiki prügi eraldi kambritesse paigutada.

Linnavalitus peab seda ülemäära keerukaks. Abilinnapea Aleksei Stepanov selgitas, et juhul, kui nõuda seda jäätmevedajalt, siis see tähendab eripäraste sõidukite soetamist, mis omakorda tõstab prügi väljaveo hinda. "Eestis sellist praktikat ei ole ja see, mida pakuvad rohelised või aktivistid, oleks äärmiselt kulukas," lisas ta.

Stepanovi sõnul on Sillamäe elanikel konteinersüsteemile üleminekuks aega kaheksa kuud. See on piisav aeg konteinerplatside ettevalmistamiseks ja konteinerite soetamiseks. Linnavalitsus korraldab selle aja jooksul elanikele infopäevi ja otsib võimalust et konteinerplatside ehitamist rahaliselt toetada.