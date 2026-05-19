Juulist tõusevad Tallinnas jäätmereformi tõttu järsult jäätmeveo hinnad

Pakendikonteinerid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63 protsenti kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu.

Saastetasu tõus mõjutab otseselt jäätmete käitlemise hinda ning see kandub edasi ka korraldatud jäätmeveo teenuse hinda, teatas Tallinna linnavalitsus.

Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse.

"Jäätmeveo hinnamuutus ei tulene linna otsusest, vaid riikliku saastetasu suurenemisest. Linn saab siin tegutseda üksnes kehtiva õigusraamistiku piires ning omalt poolt jälgime, et jäätmevedajate hinnatõusu taotlused oleks vaid riikliku saastetasu tõusu ulatuses," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Jäätmevedajad on esitanud kõigi Tallinna jäätmeveopiirkondade kohta hinnamuudatuse taotlused, mille vastavust lepingus lubatule on linn kontrollinud. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. juulist ning jäätmevedajad teavitavad elanikke täpsetest hindadest maikuu jooksul.

Keskmiselt tõuseb segaolmejäätmete veo hind Tallinnas ligikaudu 63 protsenti, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveopiirkonnast, mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast.

Näiteks tõuseb Kesklinna piirkonnas arvutuste kohaselt 240-liitrise segaolmejäätmete mahuti ühe tühjenduskorra hind 1,86 euro võrra ehk 3,16 eurolt 5,02 euroni ning 800-liitrise mahuti tühjendamise hind 3,37 euro võrra ehk 6,60 eurolt 10,47 euroni. Biojäätmete 140-liitrise mahuti tühjendushind tõuseb samal ajal 0,71 eurolt 1,13 euroni. Vanapaberi äravedu jääb elanikele endiselt tasuta.

Kõige enam kallineb just segaolmejäätmete üleandmine, kuna need jäätmed suunatakse põletusse või prügilasse, mis on jäätmekäitluseks kõige kallim ja suurema keskkonnamõjuga viis. Teiste jäätmeliikide soodsam üleandmine soodustab liigiti kogumist, märkis linnavalitsus. 

Juulist tõusevad Tallinnas jäätmereformi tõttu järsult jäätmeveo hinnad

