Ka Kärdla lennuliini hakkab teenindama NyxAir

Transpordiamet teatas reedel, et tunnistas Tallinna-Kärdla lennuliini uue perioodi hankel edukaks NyxAir OÜ pakkumuse.

Kärdla lennuliini uus opereerimisteenus peab algama 28. jaanuarist, kui lõppeb leping senise teenusepakkujaga. Seni lendab Kärdla liinil Transaviabaltika.

Hankele laekus kolm pakkumust, millest parimaks tunnistati NyxAir OÜ orienteeruva maksumusega 4,3 miljonit eurot kogu lepinguperioodi kohta, teatas transpordiamet.

Teised pakkumused olid küll maksumuselt madalamad, kuid transpordiamet on sunnitud tunnistatama need mittevastavaks, kuna pakkujate pakutud lennukitega ei ole võimalik osutada katkematut teenust, mis oli riigihankes nõutud.

Lihtsustatult öeldes pidi pakkuja arvestama hankelepingu täitmiseks esitatud lennuki suutlikkusega maanduda Kärdla lennuväljal erinevate rajaseisukordade korral, selgitas amet.

"NyxAir OÜ pakkumuse edukaks tunnistamisega on Hiiumaale tagatud toimiv lennuteenus ning boonusena on antud lennuk ka suurem ehk seal on rohkem istekohti, kui oli hankes nõutud," lisas transpordiamet.

"Oleme valmis, et olukorras, kus kahte madalamat pakkumust ei tunnistatud vastavaks, võib lennuhange minna vaidlustamisele, ent kinnitame – meie eesmärk on tagada katkematu lennuühendus," lausus transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik.