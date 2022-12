Erdogan tõstab miinimumpalka 55 protsendi võrra

"Türgi miinimumpalk oleks 2023. aastal 8500 liiri ehk 455 dollarit kuus," ütles Erdogan. Miinimumpalk oleks siis 55 protsenti kõrgem, kui see on olnud alates juulist. Erdogan vihjas, et lähiajal võib miinimumpalk tõusta veelgi.

Novembris kiirenes Türgis inflatsioon 84,4 protsendini. Erdogan leiab, et kõrged intressimäärad hoopis soodustavad hinnatõusu.

Türgi keskpank hakkas eelmise aasta septembris langetama intressimäärasid ja liiri väärtus on kukkunud kolinal, vahendas Financial Times.

Hinnatõusu tõttu on kallimaks läinud ka põhikaubad, nagu toit ja autokütus. Hiljutised küsitlused näitavad, et toetus Erdogani koduparteile on ajalooliselt madalal tasemel.

Presidendi- ja parlamendivalimised peaksid toimuma juunis, kuid mõned analüütikud leiavad, et Erdogan võib neid paari kuu võrra edasi lükata.