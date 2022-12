Ajaleht The Times kirjutab, et Taliban keelas naistel töötamise valitsusvälistes organisatsioonides.

Suured inimõigusorganisatsioonid peatasid Afganistanis oma tegevuse. Taliban väidab, et naised pole järginud võimude ranget tõlgendust islami riietumisreeglite kohta, vahendas The Times.

"Naistöötajad on hädavajalikud, et elupäästvale abile pääseksid kõik ligi. Selle seadusega otsustas Taliban, et blokeerib humanitaarabi andmise omaenda elanikkonnale," teatas Suurbritannia inimõiguste organisatsioon Afghanaid.

Hiljuti teatas Taliban, et keelas tüdrukutele Afganistanis alghariduse omandamise. Päev varem teatas rühmitus, et keelab naistel kõrghariduse omandamise.

Mošeede külastamine ja ususeminaridel osalemine keelati naistele riigis samuti.