Suletud prügila hooldus nõuab Tallinnalt järgmisel aastal üle miljoni euro

Pääsküla raba servas asuv prügila rajati pool sajandit tagasi ajutise olme- ja tööstusjäätmete ladestuspaigana. 2003. aastal lõpetati seal jäätmete vastuvõtmine ning prügila suleti lõplikult 2007. aastal keskkonnaameti otsusega.

2003. aastal oli prügila maht ligikaudu 4,5 miljonit kuupmeetrit ning kõrgus 30 meetrit. Pindalaks oli 30 hektarit. Peale sulgemist hakati prügila territooriumil tegema järelhooldust, mis kestab siiani. Järgmisel aastal on Tallinna eelarves selleks ette nähtud 1,15 miljonit eurot.

Järelhooldus tähendab seda, et opereeritakse niisutus- ja nõrgveesüsteemi ja biogaasi, tehakse keskkonnaseiret ja erinevaid rekonstrueerimistöid, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Tallinna 2023. aasta eelarves on miljon eurot prügila metaanilagunduskihtide rajamiseks biogaasi kogumiskohtadesse ning lisaks 150 000 eurot Pääsküla prügila kraavide ümberehitamiseks kogu perimeetri ulatuses, lisas Vimm.

"Prügila amortisatsiooni käigus on sademevee äravoolud ära vajunud. Seega on vajalik sademevee äravoole rekonstrueerida, et vältida suurel hulgal sademevee sattumist mäkke," lausus ta.

Prügilas tegi osaühing Kobras uuringu ning see näitas, et prügila on biogaasi osas jõudnud anaeroobse staadiumi lõppu ning on üle minemas aeroobsesse staadiumisse. See tähendab, et alal tekkivad gaasikogused on nii väikesed, et biogaasi kogumise võib lõpetada, ütles Vimm.

"Biogaasi kogumise lõpetamisel on vajalik rajada biometaani lagundavad kihid mäe kõige kõrgematesse tippudesse, kus koguneb biogaas. Sellega välditakse metaani eraldumist atmosfääri," selgitas ta.

Maapinna suurem vajumine on praeguseks samuti lõppenud. "Mägi ei ohusta keskkonda, kuid sulgemisotsuse tõttu ei ole territooriumile lubatud kõrvalisi isikuid," ütles Vimm.

Samuti ei ole alale praegu lubatud ehitada midagi, mille jaoks oleks vaja teha kaevetöid. Linn ise kaalub luua mäe päikesepoolsele küljele päikesepark ehk panna sinna päikesepaneelid, läbirääkimised keskkonnaametiga käivad.

Pääsküla prügila sulgemine läks maksma üle 11 miljoni euro ehk toonases rahas 175 miljonit krooni. Peale Pääsküla prügila sulgemist asub Tallinna linna prügila Jõelähtmel.

Suletud prügimägi Pääskülas on väidetavalt Tallinna linna üks kõrgemaid punkte, ulatudes 66 meetrit üle merepinna.