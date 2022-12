Eesti ei plaani Hiina koroonapuhangu valguses erimeetmeid kehtestada

Sotsiaalministeeriumi koroonaviiruse kriisireguleerimistiim arutas reedel haigusepuhangut Hiinas. Ekspertide hinnangul pole esialgu vajadust Eestis erimeetmeid rakendada ning vajadusel tuleb need otsustada koostöös Euroopa Liiduga.

Ministeeriumi teatel pole põhjust Hiina haiguspuhanguga seoses erimeetmeid rakendada, kuna Eesti ja Hiina vahel otselende pole.

Eestis ja Euroopas on põhirõhk seirel ja viirusproovide sekveneerimisel, et varakult tabada ohtlikke uusi alamtüvesid. Ettevaatusabinõuna soovitab kriisireguleerimistiim siseriiklikult vaktsineerimist nii gripi kui Covid-19 vastu.

"Meie rõhk on viirusproovide sekveneerimisel, sest Hiinast tulev info on ebapiisav. Eesmärk on võimalikult varakult saada jälile uute tüvede tekkimisele, mis kas levivad kiiremini või tekitavad raskemat haigestumist," ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Maimetsa sõnul levivad praegu kättesaadavate andmete kohaselt Hiinas samad viiruse alatüved, mis Eestis.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Heidi Alasepa sõnul on Euroopa Liit kiiresti ühtselt infot kogunud ja tegutsenud. Sekveneerimise suurendamise lisakulud on samuti lubanud katta Euroopa Liit.

Terviseameti peadirektori Birgit Lao sõnul on terviseameti rahvatervise laboris nakkushaiguste paremaks seireks loodud võimekus ringlevate viirustüvede sekveneerimiseks reoveest, et seirata võimalikke uusi ja senisest ohtlikumaid viiruse variante laiemalt kui seni.

"Lisaks labori võimekuse kasvatamisele jälgime olukorda võõrsil ning hindame pidevalt riskile vastavuses olevate meetmete vajalikkust. Samuti tuleks inimestel uue aasta alguses tõsiselt kaaluda, kas kõrge viiruselevikuga riikidesse reisimine on ikka hädavajalik," ütles Lao.

Lao sõnul võivad riigid ette teatamata kehtestada piiranguid, mis võib kiire koju naasmise keeruliseks teha ja ei ole teada, mis on kohalik võimekus aidata hädasolijaid, kui riigi tervishoiusüsteemi koormus on kõrge.

Reisile minnes soovitab ministeerium võtta kaasa kehtiv vaktsineerimistõend, sest selle kohtustus võib tekkida kiirelt, seda ka koju tagasipöördumiseks. Lisaks tasub kaasa võtta kaitsemaskid, desovahendid, palavikualandajad ja võimalusel kombineeritud antigeeni testid, mis tuvastavad nii Covid-19 kui grippi.