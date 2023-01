Narkosurmade arv mullu Eestis kahekordistus

Kuigi lõplik statistika valmib märtsiks, saab juba praegu öelda, et probleem narkootikumide tarbimisest tulenevate üledoosidega on suur – võrreldes 2021. aastaga üledooside arv kahekordistus, sõnas Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.

"Eks neid põhjuseid ole mitmeid, aga selgelt annavad tooni fentanüülide analoogid ehk siis äärmiselt mürgised uimastid ja nende turule tagasi tulek on põhjustanud tõesti osaliselt narkoüledooside surmade tõusu, aga seal on kindlasti ka muid põhjuseid," ütles Pikaro.

Jooksva statistika järgi annavad tooni ka segajoobed, mis on tekitatud niinimetatud retseptiravimitest. Ukrainas alanud sõda Pikaro sõnul olulisel määral narkoturgu ei mõjutanud, kuigi võib eeldada, et nii mõnedki kurjategijate poolt planeeritud uimasti levitamise liinid jäid sõja puhkemise tõttu kasutusele võtmata. Küll aga on tuntav mõju Eesti-Vene piiri sulgemisel ja eriti on seda näha Ida-Viru uimastiturul. Peale piiri sulgemist oli pärsitud eelkõige sellise meelemürgi levitamine, mida rahvakeeles nimetatakse ufoks:

"Selles osas oli küll vahepeal üsnagi tihe selline üle-piiri liikumine, kus eelkõige jalgsi piiri ületavad inimesed tõid aineid Eestisse. Kuid siin on kohe näide, kuidas kuritegelik selline maailm reageeris - kasutati näiteks droone, et neid aineid Vene poole pealt Eestisse toimetada, aga ka seal oleme olnud üsnagi edukad selle tegevuse lõpetamisel," rääkis Pikaro.

Kaubavoo vähenemine mõjutab ka narkotransiiti, mis liikus pigem Euroopast Venemaa poole ja ka seal on mõningat vähenemist märgata, lisas Pikaro.

Kuna üledoosidsse surnud inimeste arv on murettekitavalt suur, siis ka alanud aastal on Pikaro sõnul endiselt number üks soov inimeste elu hoida. 2023. aasta märksõnadeks võib narkoturu kontekstis nimetada veel ka retseptiravimeid.

Pikaro sõnul on politseil tarvis teha ennetustööd eriti noorte hulgas. "Me peame veelgi rohkem ennetusega tegelema. Hästi palju peame noortele tähelepanu pöörama, et ära hoida seda, et noored satuksid üldse narkomaailma ja sellesse räpasesse ellu. Politsei tööpõld on lai nagu alati ja ka vaadates lõppenud aastale tagasi, siis oli küll mitmeid edulugusid, aga jah – oleme kaugel sellest, et saaks öelda, et kõik on väga hästi," nentis Pikaro.