Võrumaa jahimehed piiravad lambaid murdvate huntide arvukust

Kuna Võrumaal on huntide arv hinnanguliselt kasvanud, siis kohalikele jahimeestele anti sel jahihooajal luba lasta lausa 16 hunti. Etteantud normist on jahimeestel pool täidetud.

"Kui nüüd mõelda lambakasvatajate peale ja sellele, et möödunud aastal murtud ja vigastatud lammaste arv oli suurusjärgus 100, siis kui meil õnnestub 16 hunti ära küttida, ma usun, et lambakasvatajad saavad alanud aastal natukenegi rahulikumalt magada," sõnas Võrumaa Jahimeeste Seltsi juht Mati Kivistik.

Jahimehed peavad hundijahti üheks keerukamaks. Eduka jahi jaoks peavad ka ilmastikuolud olema sobilikud.

"Eeldus on see, et oleks lund. Hundijaht nõuab hästi korralikku eeltööd. Kui on korralik jahiluure, kui on korralik mees, kes tunneb jälge, kes põhimõtteliselt peab mõtlema nagu hunt, siis see jaht peab ka õnnestuma. Muidugi jahimeestelt nõutakse kütiliinil olles distsipliini – vaikus, rahu, ei mingit mulisemist, ei telefoni näppimist. Nii nagu peab olema – kannatus, meeletu kannatus," selgitas jahimees Toomas Kaun.