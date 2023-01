Eri valdkondade arstid kirjutavad kaalulangetuseks tarneraskustega diabeediravimi retsepte

Eelmisel sügisel tekkisid teise tüübi diabeetikutele mõeldud ravimi tarneraskused, sest selgus, et seda kord nädalas endale süstides saab kiiresti kaalu langetada. Ravimi kasutamine läks Eestis nii laialdaseks, et selle retsepte hakkasid väljastama ka tohtrid, kes diabeetikuid ei ravi.

Euroopas avastati mullu, et juba mõne aasta eest müügile tulnud uue põlvkonna diabeediravimil Ozempicul on tugev kõrvalmõju – see aitab tõhusalt kaalu langetada. Nii on algselt diabeedihaigetele veresuhkru kontrolli all hoidmiseks mõeldud ravimist saanud kuum kaup.

"Kui toitumissoovitustest ka kinni pidada, siis see kaalu langus võib olla märkimisväärne. Sõltub patsiendist 10 kilo, 15 kilo, võib ka 20 kilo kaotada," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla endokrinoloogiakeskuse juhataja Ülle Jakovlev.

Kuna diabeetikutele maksab haigekassa osa ravimist kinni, siis võib seda määrata juhul, kui teised ravimid pole toiminud. Kui seni said seda vaid patsiendid, kelle kehamassiindeks oli üle 35, siis sellest aastast alandas haigekassa näitu 30le.

Arsti sõnul hakkas ravimit nappima eelmisel sügisel. Ravimit müüakse kolmes eri suuruses ning diabeedi puhul ravimi kogus kasvab järk-järgult.

"Algusdoos, siis on esimene selline raviannus, keskmine annus ja suurem annus ja mida suurem annus, seda rohkem ta mõjutab kaalu ja just seda suure annusega semaglutiidi, mis on Ozempicu toimeaine, just seda suure annusega doosi ei jagu," ütles Jakovlev.

Eelmise aasta lõpus tegi raviamet kindlaks, et ligi 38 protsendil juhtudest on ravim määratud kasutamiseks näidustuseväliselt ehk ravimi määrati inimesele, kel polnud teise tüübi diabeedi diagnoosi, küll aga oli probleeme ülekaaluga.

Lisaks endokrinoloogidele ja perearstidele olid selle retsepte kirjutanud ka lahkunutega tegelev patoloog, hambumust korrigeeriv ortodont ning silmaarst.

"Ozempicu välja kirjutamist ei ole ühegi arstliku erialaga piiratud ja tõesti kõik arstlikud erialad ja nende esindajad võivad Ozempicut välja kirjutada," ütles ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk. "Enamasti väljakirjutamist ei piirata, võib olla küll juhtumeid, kus näiteks soodusravimite nimekirja kandmisel on ette näha, et teatud eriala võib ravimit kirjutada."

Aga Ozempicu retsepti ei saa ainult arstikabinetist, neid väljastavad ka ilukliinikud.

"Need on ikka sellised, kes on kaalulangetusega tahavad tegeleda, Kehamassi indeks 30 ja pluss, sellised rasvunud inimesed. Pakume neile sellist paketti koos laser rasvavähendamisega," ütles omanimelise ilukliiniku omanik Mari Laasma. "Nad ikka enamus keskealised prouad, kellel on raskusi kaalulangetamisega."

Eelmise aasta lõpus keelas raviamet Ozempicu väljaveo, sest juba 17 riigis olid tekkinud selle tarneraskused.

"Seal taga on suurem nõudlus kui varem ja osades riikides, ma tean, on küll mure see, et kasutatakse hästi palju kaalulangetuse eesmärgil," ütles Katrin Kiisk.

Endokrinoloogi sõnul võib Ozempicut kasutada rasvumise raviks, aga selle annus on diabeetikute omast märksa suurem ja nii suurt annust Eestis ei müüda.