Tuntud diabeediravimi nappuse leevenemist lähiajal näha pole

Eelmise nädala keskel jõudis apteekidesse uus kogus kaalulangetajate seas laialt kasutatavat diabeediravimit Ozempic. "Meil on digilugu, e-retseptid, e-apteegid ja e-apteegiinfo. Ravimite saabumisel tuleb aga apteeki helistada ja ravim kinni panna. Apteegis on olemas, aga osta seda ei saa – kõik on kellelegi broneeritud," kurtis üks ravimikasutaja "Aktuaalsele kaamerale" saadetud kirjas.

"Meie konkreetselt saime kümme karpi apteegi peale. Läks päris kiiresti, võib öelda, ära, aga see oli tingitud sellest, et e-apteegi poole pealt osteti päris kiiresti ära. Ja eks nad käivad kogu aeg kontrollimas, kas on ravimit jõudnud või mitte," rääkis Veerenni Südameapteegi juhataja Helika Sikk.

Ravimi saamisel kehtib lihtne põhimõte – kes ees, see mees. Helistades on võimalik ihaldatud ravim endale kinni panna, kuid see tuleb välja osta tunni aja jooksul. Apteegi juhi sõnul pole Ozempicu puhul tegemist mitte tarneraskuste, vaid defitsiidiga.

"Eelmisel nädalal jõudis Eestisse 4000 pakendit 1 mg Ozempicut ja see väljastati apteekidest sisuliselt kohe. Järgmine tarne peaks toimuma järgmisel nädalal ja siis edasi juunis," ütles ravimiameti järelevalveosakonna juhataja Liis Prii.

"Tarneraskused jätkuvad vähemalt selle aasta lõpuni ja täpsemalt saab müügiloa hoidja anda infot siis, kui tema tootemahud on järgmiseks aastaks juba kindlalt planeeritud ja riikidevaheline jaotus samamoodi," lisas ta.

Novo Nordiski Eesti filiaali juhi Koit Arro sõnul algasid probleemid 20 kuud tagasi, kui diabeediravimit hakati ühtäkki laialdaselt ostma ning seda hakkas igal pool nappima. Sellest ajast alates on ettevõte püüdnud tootmist laiendada.

"Meil on viis tehast üle maailma ja hetkel juba paarkümmend kuud on käinud kõikide tehaste laiendamine. Alustati ühest, kahest, aga hetkel laiendatakse kõiki viit. Ja mastaap on umbes see, et võetakse juurde 4000-5000 inimest," rääkis Arro.

Novo Nordiski samal toimeainel põhinev ja kaalulangetamiseks mõeldud Weagovy on juba Euroopas müügiloa saanud, kuid Arro sõnul see enne 2025. aastat Eestisse ei jõua, sest ennekõike keskendub Novo Nordisk diabeediravimi tootmisele.