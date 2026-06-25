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Tervisekassa kaalub kaaluravi hüvitamist

Eesti
Inimene kaalul
Inimene kaalul Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tervisekassa kaalub hüvitada teise tüübi diabeedi ravimit Wegovy ka rasvumise diagnoosiga inimestele. Juhul kui Tartu Ülikooli rahakulu ja tervisekasu võrdlev raport valmib sügisel, hakkaks soodustus kehtima tulevast kevadest.

Teise tüübi diabeedi ja kaalulangetusravimeid Ozempic ja Wegovy tootev Taani firma Novo Nordisk esitas kevadel tervisekassale taotluse hakata hüvitama ravimit lisaks diabeedile ka rasvumise näidustusel – konkreetselt just Wegovyt.

Toimeainena GLP-1 retseptori agoniste sisaldavate Ozempicu, Wegovy ja Mounjaro kuu aja doosid maksavad vastavalt 90, 150 ja 180 eurot, ehk tegu ei ole odavate ravimitega.

Praegu kompenseerib tervisekassa neid vaid diabeedihaigetele, aga ka seda ainult juhul, kui muu ravi on juba proovitud. Rasvumise diagnoosiga inimesed maksavad täishinda.

Endokrinoloog Kristina Isanda sõnul aga vajaks ülekaalulisus, rasvumine ja nende tüsistused võrdväärselt tähelepanu.

"Aga see ongi inimeste mõttemaailma muutus, mis peab toimuma. Rasvumine, olles krooniline haigus, on täpselt sama nagu teist tüüpi diabeet. Need ravimid on disainitud olema teist tüüpi diabeedi ravimid. Kui ma kirjutan seda oma teist tüüpi diabeediga patsiendile, ta teab, et ta võtab seda eluaeg, tal ei ole probleemi. Kui me mõtleme rasvumisest kui kroonilisest haigusest, siis ju on täpselt sama seis," sõnas Isand.

Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuhi Getter Hargi sõnul on kaaluravimi Wegovy hüvitamise taotlus neil praegu menetluses. Enne otsust kas rahastada või mitte hindab selle üle ka Tartu Ülikool.

"Nad võtavadki arvesse absoluutselt kõik tervisekasud, mis on võimalik sellest ravimist saada ja panevad sinna kõrvale ka kulud. Mitte ainult otsesed ravikulud, vaid kõik kulud, mis kaasnevad rasvumisega seotud teiste haiguste ja nende tüsistuste ärahoidmisega," lausus Hark.

Hark ütles, et panid esialgse raporti kokku juba kolm aastat tagasi, kuid muutunud on nii majandus, ravimihinnad kui ka toimeained - seega uuendavad nüüd seda. Kui ülikool saab raportiga sügiseks valmis, võiks hüvitis kehtima hakata tulevast kevadest, prognoosis Hark.

"Arvestades kui palju on patsiente, see kulu saab olema tõenäoliselt meeletult suur, just ravimikulu. Aga see kõik sõltub, mis on raporti tulemus, mis soovituse annab meie ravimikomisjon ja kui palju lõpuks meil raha on, nentis Hark.

"Kui me vaatame eelmist raportit, siis seal varieerus ühe aasta kulu 18 ja 500 miljoni euro vahel – sõltuvalt patsientidest, kellele ravi hüvitada," tõdes Hark.

Tema sõnul võidakse ka otsustada, et Wegovy hüvitatakse vaid teatud sihtgruppidel, kel on suurimad terviseriskid ja saadavad kasud – näiteks kõige suurema kehamassiindeksiga või teatud kaasuvate haigustega inimestel.

Doktor Isand rõhutas, et inkretiinidel põhinevatest ravimitest (Wegovy, Ozempic, Mounjaro) saab märkimisväärsel hulgal tervisekasu. Tema sõnul võivad need olla selle sajandi ühed kõige edukamalt tervena elatud aastaid juurde andvad ravimid.

"Lisaks rasvumise lahendamisele annavad nad meile teist tüüpi diabeedi leevenemise, annavad rasvmaksale väga hea efekti. Nad annavad vererõhu paranemist, une parema kvaliteedi, südame-veresoonkonnale parema efekti, neerudele kaitse – ehk me räägime nii paljude organsüsteemide osas parema efekti saamisest," tõdes Isand.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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