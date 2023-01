Ukraina lapsed pidasid Ahhaa teaduskeskuses jõulupidu

Kutsutud olid sõjapõgenike lapsed peamiselt Lõuna-Eestist, kuid ka Paidest. Kokku elab neis kandis ligi 450 esimese kuni neljanda klassi last. Kohal oli ka jõuluvana, kes jagas kingitusi.

Jõulupeoga taheti kaasa aidata kogukonnatunde loomisele ja kohanemisele Eesti oludega.

11. jaanuaril toimub samasugune üritus Eesti Vabaõhumuuseumis.

"15 klubi on tänase ürituse taga. 283 inimest, kes panid seljad kokku, et teha ära üks üritus Ukraina lastele. Anda ka lastele võimalus tulla niimoodi kokku ja võib-olla ka leida uusi tuttavaid – muidu nad oma piirkonnas niimoodi rohkem toimetavad –, et nad saaksid kokku ja näha, kui palju neid siin tegelikult on ja et neil oleks üks tore õhtu ja et unustada kõik mured," rääkis Tähtvere Lions klubi president Aili Adamson.

"Kõige rohkem mulle meeldis selle asja peal ronida, kus saab üles minna, seal oli suhteliselt hirmus. Ja veel mulle meeldis see asi, kus saab end tunda nagu hamster, see keerlev ratas," rääkis jõulupeol osalenud Igor.

"Ma mängisin ja tõusin selle asjaga üles. Veel ma jooksen siin ratta sees," rääkis Evelina.