Indoneesia ja Malaisia lubasid võidelda palmiõli diskrimineerimise vastu

Esmaspäeval lubasid Indoneesia ja Malaisia liidrid teha koostööd, et võidelda palmiõli diskrimineerimise vastu. Mõlemad riigid on ühed maailma suurimad palmiõli tootjad. Euroopa Liit on võtnud sihiks keelustada palmiõli kasutamine 2030. aastaks, kuna seda seostatakse metsade maharaiumisega arengumaades.

Indoneesia president Joko Widodo, kes on tuntud ka Jokowi, lubas, et mõlemad riigid võitlevad palmiõli diskrimineerimise vastu ja tugevdavad palmiõli tootvate riikide nõukogu raames koostööd, vahendas Reuters.

Malaisia peaministri Anwar Ibrahimi jaoks oli tegu esimese välisreisiga alates ametisse valimisest novembris. Anwar ja Jokowi kirjutasid alla kaheksale koostöömemorandumile, mis katsid laevandust, ekspordi rahastamist, roheenergiat ja akutööstuse arendamist.

Kahe riigi liidrid arutasid ka Indoneesia uue pealinna Nusantara ehitamist Borneo saarele, kuna see suurendaks majandustegevust ka Malaisia Borneo osal Sabahi ja Saraweki osariikides.