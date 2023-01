Telliskivi loomelinnak: mitme poe sulgemine on osa tavapärasest arengust

Telliskivi loomelinnakus sulges teisipäeval uksed raamatupood Puänt ning peatselt kolivad välja veel kaks seal pikalt tegutsenud kauplust. Loomelinnaku asutaja Jaanus Jussi sõnul on tegu aga tavapäraste arengutega ning seniste rentnike asemikud on juba leitud.

Alates 2016. aastast Telliskivis tegutsenud raamatupood Puänt pidas teisipäeval lõpupidu, sest alates kolmapäevast nad Telliskivi loomelinnakus enam ei tegutse. 15. jaanuarist paneb uksed kinni linnakus kümme aastat tegutsenud Homearti sisustuspood ning 1. märtsil lõpetab seal tegevuse disainipood Les Petites.

Telliskivi loomelinnaku asutaja Jaanus Juss ütles ERR-ile, et kolme poe järjestikune sulgemine on juhuslik ja kauplused lõpetavad tegevuse eri põhjustel.

"Kuna aasta algus on kaubanduses alati rahulikum periood, siis on see ka muutusteks parim aeg," lisas ta.

Jussi sõnul on lahkuvate rentnike asemele juba uued leitud. Ta märkis, et loomelinnakus on üle 300 asuka, kellest 90 protsenti on loomettevõtted ja mittetulundusühingud. Poed moodustavad neist alla viie protsendi.

"Väiketegijate puhul on tavaline ning isegi oodatav, et keegi oma fookust või ärimudelit muudab, liigub ja areneb edasi või sulgeb uksed," sõnas linnaku asutaja.

Loomelinnakus toimuvate suuremate muutustena tõi ta välja möödunud aasta lõpus sinna kolinud FoodStudio, lisaks avavad peagi uksed kolm helistuudiot ning ka uus Montessori põhimõtetel tegutsev lastehoid. Kui kõik õnnestub, liitub linnakuga Peeter Jalaka juhtimisel uus teater.

Mullu lisandusid linnakusse Vaal galerii, Stella Soomlais Studio, Aarde pagar, Helge Kodu stuudio, Põhja Konn ja paljud teised.

Telliskivi loomelinnaku külastatavus ja käibed on Jussi sõnul taastunud 2019. aasta tasemele. Aastas toimub üle 800 kultuurisündmuse ja viimastel aastetel on hoitud fookust just kunstisuunal - mullu oli linnakus ligi 40 näitust.