Vähemalt 18 Euroopa lennule tehti pommiähvardus

Vähemalt 18 Euroopa lendu said neljapäeval pommiähvarduse, mistõttu saatsid mitut lennukit hävitajad ning vähemalt kaks lendu suunati ümber. Lõhkeaineid ei ole leitud.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel tehti üks pommiähvardus Finnairi lennule AY1761, mis suundus Helsingist Rooma. Finnairi kommunikatsioonijuhi Stiina Tuunaneni sõnul osutus oht alusetuks.

"Võin kinnitada, et see lend sai täna, 5. novembril, pommiähvarduse, mis on osutunud alusetuks," ütles Tuunanen Yle'le telefoni teel.

Tuunaneni sõnul teatas lennuki kapten reisijatele pommiähvardusest alles maandumisel.

Lennuk maandus Roomas tavapäraselt kell 9.27, kuid seda saatsid ka Itaalia õhujõudude hävitajad. Kohalikud võimud võtsid lennuki vastu ja kontrollisid seda pärast maandumist. "Lennukist ei leitud midagi ebatavalist," ütles Tuunanen.

Teine alusetu pommiähvardus esitati neljapäeval Finnairi reisile Helsingist Viini, ütles Tuunanen. Lendu teenindas ettevõte Jettime.

Tuunaneni sõnul on Finnairil selge protseduur, mida sarnastes olukordades järgitakse, ja ettevõte teeb tihedat koostööd ametiasutustega.

Finnairi esindaja sõnul pole tegemist üksikjuhtumiga. Sarnaseid pommiähvardusi on viimase nädala jooksul tehtud mitme lennujaama ja lennufirma vastu.

Tuunanen rõhutas, et sellistes olukordades on reisijate ja personali ohutus ettevõtte kõige olulisem mure: "Me suhtume sellesse väga tõsiselt. Meie töötajad on ka sellisteks olukordadeks hästi koolitatud," kinnitas ta.

Tuunaneni sõnul on personal vajadusel reisijaid toetanud, kui salongis olukord ärevaks muutub.

Tuunanen ei öelnud, kuidas Finnair pommiähvardusest teada sai või millal see saabus. Samuti oli intervjuu ajal veel teadmata, kas ja kuidas lennuki naasmine Helsingisse.

Itaalia ringhäälingu Rai teatel on politsei alustanud lennuki suhtes uurimist.

Lennujälgimisteenuse Flightradar24 andmetel tehti Rooma Fiumicino lennujaamas tegevuses paus.

Ajalehe Corriere della Sera andmetel tehti neljapäeval pommiähvardusi kolmele erinevale Itaalia lennule. Lisaks Finnairi lennule suunati Dublinist Rooma teel olnud Aer Linguse lend maanduma lennuväljale Prantsusmaal ja Wizz Airi lend Milanost Varssavisse maandus pärast pommiähvardust Viinis.

Viimane pommiähvarduste laine segas Euroopa lennuliiklust teisipäeval, kui hoiatus saadeti mitmele reisilennukile. Praegu pole teada, kas juhtumid on omavahel seotud.

Ekspert Ylele: pommiähvardused võivad olla osa riikliku tasandi hübriidmõjutustegevusest

Jyväskylä ülikooli eksperdi Panu Moilaneni sõnul võivad alusetud pommiähvardused olla osa riikliku tasandi hübriidmõjutustegevusest, mida korraldatakse sageli vahendajate kaudu.

"See ei nõua palju ressursse. Praktikas piisab pommiähvarduste saatmisest ja seejärel vaatamisest, kuidas Euroopa meedia, Euroopa riigid ja Euroopa kodanikud sellele reageerivad," tõdes Moilanen