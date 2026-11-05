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Kohus mõistis Russell Brandi vägistamises ja seksuaalrünnakutes süüdi

Välismaa
Russell Brand
Russell Brand Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDY RAIN
Välismaa

Londoni kohus mõistis neljapäeval Suurbritannia tuntud koomiku ja meediategelase Russell Brandi süüdi ühes vägistamises ja kolmes seksuaalrünnakus. Mitmes Hollywoodi filmis osalenud staar seisab silmitsi pika vanglakaristusega.

Brand pani kuriteod toime enam kui kümne aasta jooksul, alates 1999. aastast. Kohtuniku sõnul määratakse talle vanglakaristus, mille täpne pikkus selgub esmaspäeval. Samas jäeti kaks Brandi vastu esitatud vägistamissüüdistust rahuldamata. 

Lisaks jätkab politsei kahe teise väidetava vägistamisjuhtumi uurimist, mistõttu võib Brandi oodata veel täiendavaid õiguslikke tagajärgi. Brand on süüdistusi eitanud ja väitnud, et tal ei ole kunagi olnud seksuaalsuhteid ilma teise poole nõusolekuta. 

Brand kerkis rambivalgusesse 2000. aastatel oma ekstravagantse esinemisstiili ja populaarsete telesaadete kaudu. Hollywoodi filmides osalemine suurendas tema rahvusvahelist tuntust veelgi. Ta oli aastatel 2010–2012 abielus poplaulja Katy Perryga. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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