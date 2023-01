Kaitseliit pani peastaabi maa ja maja müügi ootele

Kaitseliit on pannud Tallinnas asuva ajaloolise peastaabi hoone müügi ootele, sest uue hoone ehitus on muutunud niivõrd palju kallimaks, et Toompea all asuva maja ja maa müügiga seda ei kataks.

Kaitseliidu ajaloolise peahoone müük on praegu peatatud, sest müügist saadava rahaga ei ole enam võimalik rahastada uue peastaabi ehitust, ütles ERR-ile major Tanel Rütman kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

"Projekti realiseerimine on praegu pandud ootele – me ei suuda finantseerida vana hoone võõrandamisest saadava raha eest uue hoone oluliselt kallinenud maksumust," lausus Rütman.

ERR kirjutas 2021 mais, et kaitseliit soovib müüa Tallinnas Toompea tänav 8 asuva ajaloolise peastaabi hoone koos sealse maaga, et ehitada uus hoone Tallinna Nõmmele Plangu tänavale. Toompea all asuv hoone on kaitseliidu hinnangul vananenud, ei vasta enam tänastele nõuetele ning selle ülalpidamiskulud on tunduvalt suuremad kui tänapäevase staabihoone omad.

Nõmmele hoone ehitamiseks on kaitseliidul ehitusluba olemas ja kehtib viis aastat, ütles Rütman. "Kaitseliidu peastaap jätkab Toompea tänav 8. Elame-näeme, mis tulevik toob," lisas ta.

Praeguse peastaabi hoone krundil asub ka okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, mille rahastajaga, Kistler-Ritso Eesti sihtasutusega, sõlmis kaitseliit 2002. aastal kasutusvalduse lepingu 50 aastaks. Et Vabamu saaks samas kohas jätkata, algatas kaitseliit Vabamu aluse maa-ala lahtimõõtmise ülejäänud krundist.

Rütmani sõnul tähendab müügiplaanide nihkumine, et Vabamuga jätkatakse praegu olemasoleva lepingu alusel.

Vabamu kaitseliidule maa eest kasutusrenti ei maksa. 2002. aasta kokkuleppe järgi investeeris Kistler-Ritso perekond muuseumi rajamisse ning Eesti riik andis kaitseliidu näol maa.

Kaitseliidu peastaabi hoone ehitati 1911. aastal. Kaitseliit omandas hoonetega krundi 1925. aastal.