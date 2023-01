Elistvere loomapargi karu pole juba aastaid talveunne jäänud

Juba 25 aastat Elistvere loomapargis elanud karu Karoliine teeb igal talvel endale valmis pesa, aga talveuinakut sinna tegema ei lähe. Loomapargi külastusala juhi Andri Plato sõnul oli Karoliine siiski krõbedate külmakraadide ajal märgatavalt unisem ning soojakraadidega muutub aktiivsemaks.

"Vihma sajab ja ega selle pesa peal magamine ei tule väga välja. Kui tagumik on külm, siis kes see ikka tahab istuda seal pikalt. Ja lisaks on teada ka, et ta süüa saab," selgitas Plato.

Looduses karude talveund ilmastikuolud niivõrd ei mõjuta, ütles Tartu ülikooli terioloogia teadur Egle Tammeleht.

"Kui karu endale pesa teeb, ta ikkagi valib kohta ja vooderdab põhja ära. See, et Eestis on aeg-ajalt sulailm, karud peaks olema sellest teadlikud juba ja aru saanud. Noored karud võib-olla ei oska nii hästi pesa teha või valida, aga üldiselt peaksid saama hakkama," selgitas ta.

Karoliinele, kelle und häirivad ilmselt mõnevõrra ka loomapargi külastajad, talveuni hädavajalik polegi. Tema energiavarusid täidavad pargi töötajad. Metsas on aga talvel karul toitu leida raske. Siiski, alles viis päeva tagasi nähti karu jälgi Kagu-Eestis.

"Aeg-ajalt ikka juhtub. Enamasti on ikka põhjuseks inimtegevus, kas metsaraie või jahitegevus, kus karule otsa komistatakse. Ta peab omale uue koha otsima, sest üldiselt talvel ta süüa ei leia. Ja juhul kui tegemist on emakaruga, siis võivad talle pessa pojad jääda, kes ei saa ilma emata hakkama ja külmuvad ära," rääkis Tammeleht.

Karud ärkavad üldiselt märtsi teises pooles. Kui sulailma on aga väga pikalt, võivad mõned neist ärgata varemgi.