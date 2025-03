Elistvere loomapargis elab taas karu

Karutüdruk on Elistvere loomapargi aedikus elanud pea nädal aega ja sotsiaalsusega tal probleeme ei ole.

"Väga uudishimulik, kindlasti otsib inimestega kontakti – kõik, kes tulevad siia lähedale või vaatama tulevad, nendega ta otsib natukene sidet ja proovib mängida. Meil muidugi on hea meel, sest sellist agarat ja positiivset tegelast oleme oodanud juba tükimat aega," rääkis RMK Tartu-Jõgeva külastusala juht Andri Plato.

Mõmmiku eelkäija oli karu Karoliina, kes elas loomapargis 26-aastaseks, kuid suikus igavesse unne eelmise aasta septembris

Külastajatele tuli Elistvere pargi uue elaniku nägemine üllatusena.

"Tegelikult me ei teadnudki, et see uus elanik siin on ja see oli meile täielik üllatus, aga ta on väga julge," ütles Maie.

"Karoliina, mina mäletan seda, ta lasi siin mööda puuriäärt ringi, ega tema ka ei kartnud inimesi," sõnas Anne.

"Päris armas ja nunnu," ütles Rasmus.

"Mulle meeldib hästi," lisas Karlos.

Elistverre jõudis umbes pooleaastane karu Põlvamaalt.

"Karupoeg hakkas lihtsalt käima talude juures. See hirmutas inimesi ja siis anti sellest teada keskkonnaametile ja otsustati, et parim koht tema edasiseks käekäiguks oleks siin, Elistvere loomapargis. Vahepeal loodeti, et ta äkki jääb talveuinakusse ja unustab enda seosed inimestega, aga kahjuks seda ei juhtunud. Nüüd vaadati kevadel, et ei saa ikka niimoodi edasi, ta väga otsib inimeste lähedust ja see muutus juba probleemiks," selgitas Plato.

Praegu kutsutakse karu loomapargis hellitavalt Mõmmiks või Mõmmikuks, kuid avaliku nimekonkursiga saavad kõik karutüdrukule õiget nime pakkuda, nii nagu oli tema eelkäijal.