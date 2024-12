Ühine toidujagamine meelitas Elistvere loomaparki tavalisest enam huvilisi

Kuigi metsloomad on toitu varudes talveks juba valmistunud, siis loomapargi asukad toidu pärast muretsema ei pea. Nälg loomi ei näpistanud ja nii ei meelitanud ka toiduring kõiki asukaid aia äärde paremaid palu nautima. Näiteks ilvese nägemiseks tuli ikkagi vaeva näha.

"Kui ilveseid siin tahta näha, siis peaks olema rahulikult paigal, võtma mingi sektori ette ja siis vaatama. Ja siis lootma, et on näha mingisugust liigutamist. Kui liikumise pealt üritada neid näha, siis see on tavaliselt suhteliselt keeruline, lihtsalt tema peab ka jooksma, et seda näha," selgitas riigimetsa majandamise keskuse Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato.

Märksa paremini näitasid ennast sõralised ja ka hunt.

"Meie tulime vaatama hunti, karu ja ilvest. Nüüd ühe oleme ära näinud, kaugelt nägime ilvest, loodame karu ka näha," rääkis Karin.

Marie Sofie ütles, et tahab näha kõiki loomi. "Sest mulle meeldib siin," lisas ta.

"Hunt on vahepeal väga uudishimulik eriti just väiksemate laste osas," märkis Plato.

Kuigi loomapargi asukad on valmistunud külmemaks ajaks, siis selle talve soe ilm suurema osa loomade jaoks muutuseid toonud ei ole. Samas, kährik on oma talveuinakut edasi lükanud.

"Kährik on sellises poolootaval seisukohal, aga ju ta ka varsti uinakusse jääb," sõnas Plato.