Qatargate: europarlamendi inimõiguste komisjoni juht pani ameti maha

Euroopa Parlamendi saadik Maria Arena teatas, et lahkub europarlamendi inimõiguste allkomisjoni juhi ametikohalt. Politico teatel on ka Arena segatud korruptsiooniskandaali, mis kannab nime Qatargate.

Hiljuti avaldas veebiväljaanne Politico põhjaliku uuringu, mis paljastas, et Arena ei deklareerinud nõuetekohaselt Katari poolt pakutud tasuta lennureise ja majutust. Arena väidab, et ta on meediarünnakute ohver.

Arena teatas avalduses, et astub tagasi, et kaitsta oma mainet ja inimõiguste komisjoni poolt tehtud tööd. Arena kinnitas kolmapäeval, et ta pole skandaaliga seotud.

"Ma teatan valjult ja selgelt, ma pole selle afääriga kuidagi seotud," kirjutas Arena avalduses.

Arena sõnul pole politsei korraldanud haarangut tema kontorisse ning Belgia võimud pole taotlenud tema saadikupuutumatuse äravõtmist. Mõlemad sammud on vajalikud, et võimud saaksid alustada kriminaaluurimist.

Maria Arena kuulub Euroopa Parlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni. Ta on pärit Belgiast.

Europarlamendi inimõiguste komisjoni kuulus varem ka korruptsioonikahtluse alla sattunud endine eurosaadik Pier Antonio Panzeri.