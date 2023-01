Horvaatia peaminister: jätkame Ukraina abistamist

Tallinnas peaminister Kaja Kallasega kohtunud Plenkovici sõnul ei ole Horvaatial kombeks avalikustada sõjalise abi sisu. Plenkovic avaldas kahetsust, et Horvaatia parlament ei toetanud sümboolset sammu ega lubanud saata sõjalisi instruktoreid ukrainlaste väljaõpetamiseks Euroopa Liidu missiooni osana.

"Me ei avalikusta, mida anname ukrainlastele, kuid see on mahukas sõjaline abi vastavalt sellele, mida ukrainlased ootavad liitlastelt ja partneritelt. Me jätkame seda. Mul on kahju, et mõned Horvaatia parlamendisaadikud ei suutnud õiget

ajaloolist otsust langetada, kui oli lihtne valik hea ja halva vahel," ütles Plenkovic.

Eesti peaminister Kaja Kallas avaldas lootust, et kuu aja jooksul on olemas esialgne arusaam, kuidas saab edasi minna külmutatud Vene varade kasutamisega Ukraina heaks.

"Külmutatud varadest rääkides, siis välis- ja justiitsministeerium peavad valitsuskabinetile kuu aja jooksul esitama ettepanekud, kuidas seda teha ning seejärel arutame seda," ütles Kallas.