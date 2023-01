Läti elab viimaste aastakümnete suurimate üleujutuste kartuses

Meteoroloogid on andnud kolmanda ehk kõrgeima taseme hoiatuse Jekabpilsi piirkonnale, kus Daugava jões sulav triivjää on tõstnud veetaseme kriitilise piiri lähedale. Üleujutuste oht Läti suurte jõgede ääres võib tänavu kesta kevadeni.

Sula ja külma vaheldumine ning suured sajud on Läti jõgede ääres tekitanud ohtliku ja tavatu olukorra, mille sarnast ei mäleta eakamadki elanikud. Alles uputas Adaži lähedal Koiva jõgi – vee alla jäänud elamupiirkonnas tuli seal ka inimesi ja koduloomi evakueerida.

Nüüd on veetase tõusnud Daugavas. Plavinase ja Jekabpilsi kandi rahvas jälgib hirmuga suurte jäämasside liikumist – kas kaitsetamm peab vastu või ei. Jekabpilsis on liikluseks suletud jõeäärsed tänavad ja vesi on juba tunginud majade õuedele, keldreisse ja usteni.

Praegu ei puuduta see veel paljusid ja neljapäeval veetase pisut langes, kuid meteoroloogiakeskuse antud kõrgeima ehk punase taseme ja pisut nõrgema ehk tumekollase taseme hoiatus on Daugava ääres ikka jõus.

"Neli aastat elame siin. Remontisime maja ära. Kurb on," sõnas Jekabpilsi elanik Janis.

"Kuni olen Jekabpilsis elanud, on see esimene kord. Plavinases on vahel üleujutused olnud, kuid mitte Jekabpilsis. Jah, ka siin on mõnes paigas tekkinud lombid, kuid nii nagu praegu, kus vesi ulatub akendeni, pole varem olnud. Siit pisut eemal on üks auto peaaegu katuseni vee alla jäänud," rääkis Jekabpilsis elav Alise.

Siin-seal on tööle pandud pumbad, kuid sellise jää- ja veehulga juures pole neist kuigi palju abi.

Kindlustatakse Daugava kaitsetammi. Kuid kõige suurem mure on olukorra prognoosimatus – asjatundjate hinnangul on triivivat jääd väga palju.

Praegu püsivad veel sula ja sajud, kuid järgmisel nädalal peaks ilm külmenema ning seejärel taas soojemaks muutuma. Niisugune olukord võib tänavu kesta kuni kevadeni ja ohustatud alasid jõgede kõrval juurde tulla.

Päästeteenistuse hinnangul tuleks uputuseohus majadest õigel ajal lahkuda ning lülitada välja ka elekter ja gaas. Samuti tuleks jälgida joogivee kvaliteeti.

Omavalitsused on valmis elanikele ajutist peavarju pakkuma, kuid nagu oli näha Adaži puhul, ei soovi paljud oma kodust lahkuda.