ERR Lätis: üleujutuse oht Jekabpilsis püsib

Lätlased üle kogu riigi püüavad Jekabpilsi rahvast aidata – saadetakse liivakotte ja tehnikat, annetuskeskkonnas on juba veekahjude tõttu kannatanuile kogutud 30 000 eurot. Sidefirmad on taastamas ja kindlustamas mobiiliühendust, LMT tõi Riiast kriisistaabi side tagamiseks Jekabpilsi eraldi tugijaama.

"Aastaid tagasi – eelmisel sajandil – oli talv talv ja kevad kevad. Kõik aastaajad olid olemas. Küsigem täna – kas see on siis talv?" rääkis Jekabpilsi elanik Aleksandrs.

"Meie maja asub ohualal ja see paneb loomulikult väga muretsema. Lähen ema ja vanaema juurde lootuses neid veenda ümber asuma mõnda turvalisemasse kohta," sõnas ettevõtja Martinš.

Kaitsetammi on püütud kindlustada ning seni pole vesi ja jää seda veel päris maha murda suutnud. Küll aga pole kiiret olukorra paranemist endiselt loota, sest triivjääkogumid ulatuvad 25 kilomeetri kaugusele ja takistavad veevoolu.

"Väga kõrged lained – kaks, kolm, neli meetrit. See on lumest ja jäämassist koosnev laine, see pole vesi. Tuleb kui buldooser ja pühib kõik oma teelt. See on laviin, mis hävitab kõik," selgitas Jekabpilsi omavalitsuse volikogu esimees Raivis Ragainis.

Paljud on küsinud, miks lähedal asuv Plavinase hüdroelektrijaam ei ava oma lüüse, et sellega veetaset alandada. Asjatundjate hinnangul pole see praegu võimalik, sest Jekabpilsile ei tooks see leevendust, kuid võib olukorra hullemaks muuta Plavinases.

"Pole poliitikute otsustada midagi avada või sulgeda. See on insener-tehniline küsimus," sõnas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Jekabpilsis toimuv on kohaliku ulatusega katastroof ja eriolukorra väljakuulutamine valitsuses ei aitaks seda paremini lahendada, kinnitas peaminister pärast riigi kriisinõukogu istungit. Kohaliku omavalitsuse juhid on seni hästi hakkama saanud.

"Meie riigi seadused ja juhtimispõhimõtted on väga hästi välja töötatud. Praegu töötavad kõik meie teenistused hästi ja koordineeritult. Praegu pole mingit vajadust kehtestada laiemat eriolukorda, et valitsus hakkaks ise olukorda lahendama," ütles Karinš.

Endiselt on probleeme nendega, kes pole nõus evakueeruma ja püüavad viimase võimaluseni oma elamise ülakorrusel hakkama saada. Osa neist on tulnud hiljem ära päästa.

Politsei kinnitab, et suudab avaliku korra tagada ka piirkondades, mis on üle ujutatud ja kus kinnisvara tühjaks jäänud.

"8. jaanuarist tänaseni on tulnud päästa 34 inimest, kes erinevatel põhjustel keeldusid evakueerumast ja jäid oma asukohta," ütles Läti tuletõrje- ja päästeteenistuse asejuht Martinš Baltmanis.

Jekabpilsi ohualal jäävad kolmeks päevaks suletuks koolid ja kauplused.