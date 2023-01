Saadjärvel muutis sulailm paksu jää läbipaistvaks

Vooremaal Saadjärvel on sulailm tekitanud eriliselt läbipaistva ja sileda jää, mis on ka piisavalt paks, et pakkuda elamust nii kalameestele kui ka uisutajatele. Pärnu lähedal Soomaal jällegi on juba paras kanuu välja otsida, sest seal lainetab juba vesi.

Kaldalt Saadjärvele vaadates võiks arvata et järv on jääst lahti sulanud. Tegelikult on selle illusiooni tekitanud kordamööda käinud pluss ja miinuskraadid.

Täna on selline ilus sile läbipaistev jää, on see tihti niimoodi Saadjärvel?

Kalamees Aare sõnul on taolist läbipaistvat jääd talvel väga harva näha. Samas on jää paksus veel piisav, et seal peal liikuda.

"Mul on see mõõdetud, see jää on 30 sentimeetrit kohati, sulailm ei loe. Siin võib nädal olla sula ega see jää olukorda eriti ei halvenda, kui see juba nii paks on. Jää ikka märtsi lõpuni lubab käia tavaliselt," lausus Aare.

Saadjärv on keskmiselt kaheksa meetrit sügav, asub voorte vahel ja sinna ei suubu ühtegi jõge, mis tähendab stabiilset jääd keskmiselt kuu aega kauem kui mujal.

Nädalavahetusel oli seal nii uisutajaid kui ka jääpurjetajaid, sest praegu on järv justkui seitsmeruutkilomeetrine uisuväli.

Jää on Saadjärvel niivõrd sile, et uisutada on palju mõnusamgi kui uisuväljakutel. Ja kui õiges suunas liikuda, siis ei pea jalgu liigutamagi, sest tuul lükkab tagant. Esmaspäeval olid järvel seltsiks siiski ainult kalamehed.

Kalamees Olev otsustas püsida ühes kohas ning kaldale lähedal. "Ma ei taha sügaval püüda, mulle ei meeldi. /.../ Aga näed, väikesed (kalad) nagu sõrmeotsad. Aga mina teen neist soolafileed sisse ja väga hea võileiva või saia peale panna;" ütles ta.

Soomaal ei tea ette, kas minna kanuu või kelguga

Soomaa giidide töö sõltub ilmataadi tujudest. Kui taat otsustas esmaspäeva hommikuks jää ligi poolemeetrise veega katta, siis tuligi kanuudega kohale sõita. Ja igaks juhuks olid kaasas tõukekelgud. Homme on aga juba uus ja hoopis teistmoodi päev, täna ei oskagi öelda, milline nimelt. Vaheldusrikas on see Soomaa elu.

"Pühapäeval uisutasime, mingit vett ei olnud jää peal üldse. Nii et üleöö tuli see vesi siia. Täna saab natuke kanuuga sõita juba. Ma arvan, et see asi läheb nagu eelmisel aastal. Nüüd on väike puhkepaus, ma pakun. Vesi nüüd tõuseb jää peale, jää on praegu vee all. Siis tuleb jää ka üles ja kanuusõitu ei saa toimuda. Ja siis tuleb külm tagasi. Mina ootan igal juhul jääd tagasi. Me saime seda ainult ühe nädala. Tahaks seda uuesti," rääkis Soomaa giid Algis Martsoo.

Vanadel aegadel tuli üleujutusi harva ette, talvel oli vesi jääga kaetud ja oli töid, milleks jää oli kasulik.

"Minu noorpõlves oli jääl oluline praktiline tähtsus – jää pealt veeti heina ära. Ma olen linttraktoriga mööda seda jääd sõitnud. Nii et kui üleujutus tuli, siis see oli omal ajal suur probleem. Need üleujutused olid ikkagi sügisel. Ja siis, kui jää tuli, siis see tavaliselt püsis ka kevadeni välja," meenutas Soomaa matkajuht Edu Kuill.

Niisiis on Soomaal tänavu imeline talv.

"Mulle meenub ka novembri algus, kui oli veel imelisem. Nii et päris palju vaheldust on sel aastal;" ütles Soomaa giid Aivar Ruukel.