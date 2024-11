Lumesula tõi Soomaale suurvee

Eelmise nädalalõpu suur lumesadu Pärnu- ja Viljandimaal on kaasa toonud korraliku suurvee Soomaal. Võrreldes novembri keskpaigaga on veetase tõusnud rohkem kui poolteist meetrit.

Kui novembri keskpaigas oli Riisa hüdromeetriajaamas veetase 80 ja nädal tagasi 150 sentimeetrit, siis selle nädala reede pärastlõunaks oli veetase jõudnud 250 sentimeetrini.

"Eks see peamine põhjus oli paks lumi, mis tuli siin paari päevaga maha. Nii Pärnus, Pärnumaal kui ka Viljandimaal tuli ka üht-teist Kõpu kandis ja just see ülemjooks Sakala pealt," selgitas Soomaa giid Aivar Ruukel.

Ruukeli sõnul jääb Riisal mõõdetud veetase kevadisele ligi pool meetrit alla, kuid Viljandimaal Tipu külas Tõramaa luhal on veetase kevadisega täiesti võrreldav ja kanuuga sõidetav.

"Kevadised on ju peaaegu igal kevadel. On mõni üksik kevad, kui see ei tulegi üle serva. Sügisel seda ikkagi nii sageli ei ole, aga samas ma ütleks, et igal teisel aastal on ikka mingi sügisene ujutus ka. Möödunud aastal tegelikult oli meil ka, aga see oli pigem talvel," rääkis Ruukel.

Kuigi Soomaal vesi praegu veel tõuseb, jagub suurvett ilmselt vaid lühikeseks ajaks.

"Täitsa ilusasti veel liigub ülespoole. Kas see liigub nüüd ühe päeva või kaks päeva või kolm päeva, seda keegi ei tea," sõnas Ruukel.