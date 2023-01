Tervishoiutöötajate tunnitasu alammäär tõuseb aprillist 20 protsenti

Tervishoiutöötajad jõudsid teisipäeval riikliku lepitaja juures tööandjatega kokkuleppele uue kaheaastase kollektiivlepingu tingimustes.

Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt ütles, et töötajate vaates on uue kollektiivlepingu põhipunktiks töötajate tunnitasu alammäärade tõus.

Tunnitasu alammäärad tõusevad alates 1. aprillist ja seejärel taas aasta pärast. "Lisaks suurenevad järgmisel aastal ka öösiti ja nädalavahetuseti töötamisel koefitsiendid, millega tunnitasu läbi korrutatakse," rääkis Sütt. "Nädalavahetuste lisatasu siiani rakendus ainult päevastel tundidel, järgmisest aastast kehtib see ööpäevaringselt läbi nädalavahetuse."

"Mis veel oluline – haiglates teadupärast paljud ennekõike arstid on koduvalvetes, seaduse järgi tuleb koduvalves olevale inimesele maksta 10 protsenti tema töötasust, aga uue kollektiivlepinguga tõuseb see miinimum 20 protsendile," ütles Sütt, märkides, et töökorralduslikke aspekte on kollektiivlepingus teisigi.

Palgatõusu mõju haigekassa eelarvele on hinnanguliselt 114 miljonit eurot.

"Siiani läbirääkimiste kõige valusam punkt oligi haigekassa katte leidmine. Haigekassa nõukogu kinnitas eelmise nädala reedel käesoleva aasta haigekassa eelarve, need summad sinna leiti ja see oligi aluseks, miks eile saime kokkuleppe sõlmitud," ütles Sütt.

Teisipäeval toimus riikliku lepitaja juures kolmas läbirääkimiste voor. Sütt tõdes, et lepitaja abi oli sel korral tõesti vaja.

"Ma usun, et selle lepingu sõlmimine reedel on väga oluline ja märgiline asi kõikidele tervishoiusektoris töötavatele inimestele. Aga ka kõikidele Eesti inimestele, sest selle kollektiivlepinguga kaasneb ka kaheks aastaks töörahu tervishoiusektoris. Arstidele, õdedele, hooldajatele, kõikidele teistele töötajatele on tagatud kindlus, et säilib väärikas palgatase, mis arvestab üldist elukalliduse tõusu," ütles Sütt.