Tori vald plaanib 238 hektarit metsa kaitse alla võtta

Pärnuga piirnev Tammiste küla kuulub Tori valda, siinsetes kaunites metsades käivad inimesed marjul, seenel ja lihtsalt jalutamas ehk värsket õhku hingamas. Protsess läks käima, kui selgus, et RMK kavandab seal osaliselt ka lageraiet. Tori vallavolikogu algataski sel kuul Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.

"Kaitseala algatamise otsus sai ajendatuna Riigimetsa Majandamise Keskuse plaanidest teostada siin uuendusraiet, sealhulgas lageraiet. Nende plaanide arutelu käigus tuli välja tugev kogukonna vastuseis. Ja leidsime lepituseks, et me võtaksime need alad kaitse alla," rääkis Tori vallavalitsuse keskkonnanõunik Kärt Linder.

Linderi sõnul oleks valla soovil uuendusraie keelatud. "Teatud raieliike oleks võimalik teha, aga see oleks vajalik siis kokku leppida meiega kui kaitseala valitsejaga ja kohaliku kogukonnaga," rääkis ta.

Ka kinnisvaraarendajad võivad sellest paigast suu puhtaks pühkida, kuigi soove siia elamuid ehitada on palju.

"Sellepärast tegelikult on see ka meil vaja kaitse alla võtta. Nii vallas kui ka Pärnu linnas toimub pidev arendus- ja ehitustöö. Et meil säiliks puhas õhk ja metsad, kus inimesed saavad vaba aega veeta ja ka loomad ja linnud liikuda," ütles Linder.

RMK on valla plaanidest teadlik.

"Me oleme teadlikud sellest kaitseala moodustamise soovist juba mõnda aega. Meie jaoks on oluline saavutada kokkulepe nii kohaliku omavalitsuse kui ka kohaliku kogukonnaga. Kui see kokkulepe tuleb kaitseala moodustamise raames, siis meie oleme sellega rahul. /…/ Meie eesmärk on ikkagi ka selle kohaliku kaitseala raames läbi rääkida, kuidas ja mis määral metsamajandamise töid teha," ütles RMK Vändra metsaülem Aliis Kevvai.

Tammiste kaitsemetsad on osa valla elurikkamaks muutmise plaanist, mida sel nädalal tutvustati. Esile toodi muruniitmise küsimus. Nimelt on vallal niita 155 hektarit muru ja osa inimesi kontrollib pidevalt, et muru oleks täpselt nii madal, nagu ette nähtud. Arutatakse, kas selline niitmine on vajalik või saab ka kuidagi teisiti. Ka hakatakse kevadel rajama lilleniite.