Spotify koondab kuus protsenti oma töötajaskonnast

Rootsi tehnoloogiafirma Spotify teatas, et firma koondab kuus protsenti oma töötajaskonnast.

Spotify maksab koondatud inimestele kokku umbes 35-45 miljonit eurot lahkumishüvitist. 2021. aasta eelarveaasta lõpus oli firmal umbes 6617 töötajat, vahendas Financial Times.

Reklaamiäri juht Dawn Ostroff lahkub oma ametikohalt ja temast saab firma nõunik, teatas esmaspäeval Spotify.

"Need sammud on osa jõupingutustest, et kärpida kulutusi ja kiirendada otsuste tegemist," ütles Spotify juht Daniel Ek.

Viimastel kuudel on suurkoondamisi teinud mitmed tuntud tehnoloogiaettevõtted. Kiire inflatsiooni tõttu vähendavad tarbijad kulutusi ja ettevõtted kulutavad üha vähem raha digitaalse reklaami peale.

Amazon teatas jaanuari alguses, et koondab üle 18 000 inimese, mis on suurim ühekordne töötajaskonna vähendamine ettevõtte ajaloos. Tehnoloogiahiiglane Microsoft kavatseb koondada üle 10 000 töötaja. USA tehnoloogiafirma Google teatas hiljutil, et firma koondab globaalselt 12 000 töötajat.