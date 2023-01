ERR USA-s: ekspertide sõnul on koondamised osa IT-sektori ümberkorraldamisest

Viimaste nädalate suurkoondamised USA tehnoloogiaettevõtetes on tekitanud ärevust sealse tööturu olukorra pärast. Eksperdid aga kinnitavad, et üleriigiliselt on töötuse määr endiselt madal ja tehnoloogiasektoris toimub lihtsalt vajalik ümberstruktureerimine.

San Francisco piirkonnas elav Hemant Rawat on tehnoloogiasektori töötaja. Hiljutised suurkoondamised sellistes ettevõtetes nagu Meta, Amazon, Microsoft ja Google on pannud teda muretsema nii enda kui ka tuttavate tuleviku pärast. Paljud tehnoloogiatöötajad on USA-s viisaga ja töö kaotamine sunniks neid riigist lahkuma.

"Nad on loonud siin nii palju suhteid, leidnud sõpru. Nad on lahkunud oma päritoluriigi kodudest. Nende lapsed kasvavad siin," selgitas Rawat.

Värbaja Ellen Andersoni hinnangul peaksid tehnoloogiatöötajad mõtlema tagavaravariantide peale ja kandideerima igaks-juhuks teistele positsioonidele.

"Viimase kahe nädala jooksul on mitu minu juurde tulnud inimest olnud päris löödud. Nad ei osanud seda üldse oodata," ütles Anderson.

Kokku on tehnoloogiahiiud viimaste nädalate jooksul kaotanud umbes 50 000 töökohta. Eksperdid rõhutavad, et kuigi see arv tundub suur, siis laiemas vaates see tööturgu eriti ei mõjuta. Samuti ei tähenda vallandamised ilmtingimata seda, et ettevõtted oleksid hädas.

"Alustalad on endiselt tugevad. Ma olen olnud selles valdkonnas rohkem kui 40 aastat, mille jooksul on tehnoloogiasektoris olnud neli või viis ümberstruktureerimist ja nüüd on see aeg taas kätte jõudnud," rääkis California tööhõive arendamise ameti endine juht Michael Bernick.

Tema sõnul on vallandamised peamiselt seotud pandeemiaaegse ülepalkamisega. Samuti ennustavad tehnoloogiahiiud, et püsiv inflatsioon muudab inimeste tarbimisharjumusi, mistõttu peavad ka ettevõtted kulusid kärpima.